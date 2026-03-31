Об этом рассказал главный дизайнер игровых систем Lords of the Fallen 2 Дэн Риган на своем сайте danregangamedesign.

Когда ждать релиз Lords of the Fallen 2?

Пока студия CI Games воздерживается от официальных заявлений относительно даты релиза Lords of the Fallen 2, новая информация появилась из неожиданного источника. Один из ключевых разработчиков игры фактически опередил анонс компании.

Речь идет о ведущем дизайнере систем Дэне Ригане, который на своем личном сайте указал более точный релизный период. На это обратил внимание пользователь Reddit под ником CrazyFly7494. Согласно опубликованным данным, выход игры запланирован на август 2026 года.

После того как эта информация стала публичной, упоминание о дате оперативно удалили. Впрочем, интернет все помнит – пользователи успели сделать скриншоты, которые и подтверждают утечку.

Информация о выходе Lord of the Fallen / Скриншот с сайта Дэна Ригана

Официально Lords of the Fallen 2 представили летом прошлого года. Тогда разработчики сообщали лишь ориентировочный релиз в 2026-м, без конкретики. Судя по всему, внутренний график студии не изменился, и команда продолжает двигаться по плану.

О чем будет Lords of the Fallen 2?

События сиквела разворачиваются через сотни лет после финала Lords of the Fallen (версии 2023 года). По сюжету тьма Умбры постепенно уничтожала королевства и народы, пока мир не оказался на грани полного исчезновения – осталось лишь одно королевство.

Разработчики обещают значительно более масштабный мир и улучшенную систему перемещения между измерениями живых и мертвых, которую переработали с учетом отзывов игроков. Также в игре ожидаются сложные бои, массивные боссы и современная графика на Unreal Engine 5.

Проект создается для PC и будет эксклюзивом Epic Games Store. Кроме того, игра выйдет на PlayStation 5, и Xbox Series X и S. При этом релиз в Steam пока не планируется. В CI Games объясняют это решение не финансовыми причинами, а стремлением реализовать собственное видение игры без компромиссов.