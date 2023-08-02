Lords of the Fallen: в сети показали напряженный бой с боссом

Экшен-RPG Lords of the Fallen еще до выхода заинтересовала многих поклонников видеоигр. Они уже с нетерпением ожидают игру от польской студии CI Games.

Портал IGN опубликовал эксклюзивный геймплейный ролик Lords of the Fallen. В видео показана зрелищная и напряженная схватка с двумя братьями-боссами Танкредом и Ренхольдом, поместившимися в одном теле.

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Напряженное сражение с боссом в Lords of the Fallen

Бой с этим монстром напряжен и проходит в два этапа: сначала босс использует щит и оружие, а позже сбрасывает доспехи, приобретает устрашающую внешность и нападает на игрока с удвоенной силой и яростью.

Этот ролик лучше показывает, что Lords of the Fallen – эталонная игра в жанре souls-like, которой мог бы гордиться даже его создатель – Хидетака Миядзака.

Тяжелое сражение в Lords of the Fallen: смотрите видео

Релиз Lords of the Fallen намечен на 13 октября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. В игре будет украинская текстовая локализация.