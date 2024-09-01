Украинец едва не сошел с ума, пока добавил новый метод передвижения в Fallout: New Vegas

Талантливый украинский поклонник Fallout: New Vegas создал увлекательную модификацию, которая добавляет в игру интересный метод передвижения, фантастически вписывающийся в мир Пустоши.

Чего проектам Bethesda никогда не будет мало, так это разнообразных модификаций, среди которых каждый геймер найдет что-то по душе.

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Пустошь Мохаве все больше похожа на Дикий Запад

Пользователь соцсети Х под ником Xіlandro Axeuora поделился в сети видео с прогрессом своей работы над модификацией для Fallout: New Vegas.

В ролике персонаж украинского модера рассекал просторы Пустоши верхом на лошади.

Анимация скакуна выглядит просто потрясающе и вписывается в сетинг настолько блестяще, что складывается впечатление будто это просто вырезанный элемент из оригинальной игры.

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Огромное количество геймеров заинтересовались работой энтузиаста, а ролик набрал более 1.9 миллиона просмотров и более 12 тысяч лайков.

Xіlandro Axeuora пошутил, что работа над проектом "забрала много... а особенно его здравый смысл".

Кроме того, модификация все еще в работе, а автор надеется завершить ее до конца года.