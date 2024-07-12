Одна из лучших видеоигр последнего десятилетия могла быть намного мрачнее

Студия, которая стояла за разработкой лучшей игры 2021 года и одной из лучших кооперативных игр в истории индустрии, поделилась интересной информацией о том как мог выглядеть проект.

Оказывается, обладатель награды "Игра года 2021" – кооперативный платформер It Takes Two, изначально выглядел гораздо мрачнее.

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Феномен It Takes Two

It Takes Two – это шедевральный кооперативный проект от инди-разработчиков Hazelight Studios, рассказывающий историю супругов на грани развода, которые попадают в водоворот фантастических событий и находят силы возродить отношения, не в последнюю очередь ради дочери.

Игра вышла 26 марта 2021 года и произвела настоящий фурор.

Высокие оценки геймеров и критиков, дополненные хорошими продажами, обусловили то, что проект до сих пор остается одной из лучших игр для двух игроков на разных платформах.

Трейлер игры – смотреть видео

А все могло быть иначе

Однако, известный "мультяшный" проект мог выглядеть совсем иначе, свидетельствует сообщение Hazelight Studios в соцсети X (бывший твитер).

Оказалось, что на "чрезвычайно ранней" стадии разработки It Takes Two была довольно мрачной игрой с кодовым названием "Project Nuts".

Первоначальное лого игры и то, которое известно всем геймерам / Фото с X

Концепт-арты, представленные разработчиками, показывают модели жутких персонажей, чем-то похожих на кукол вуду, а общая атмосфера зарисовок выглядит совсем не так ярко и весело, как конечный продукт.

Первые зарисовки игры / Фото с X

Эти изображения дают причину считать, что в начале игра задумывалась ближе по стилю к таким проектам как Limbo и Inside, но в конце стала той It Takes Two, которую знают и любят миллионы геймеров.