А что если бы? Именно так подумал один креативный геймер и создал интересный ролик для всех поклонников Stardew Valley.

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Мощность UE 5 дарит новый взгляд на классику

Фанат Stardew Valley под ником stopfootage поделились на портале Reddit своим видением того как его любимый проект мог бы выглядеть на сверхмощном игровом движке Unreal Engine 5.

Короткое видео выглядит будто запись с мобильного телефона. Фанаты игры ConcernedApe узнают домик фермера вдали кадра, а затем фокус переходит на небольшой урожай, растущий на аккуратных грядках.

Местность окружена высокими деревьями, а невероятное освещение, которое дарит Unreal Engine 5, создает неповторимый уют и поражает воображение.

Stardew Valle в UE 5: смотреть видео

Работа энтузиаста нашла хороший отклик в игровом сообществе и хотя это лишь короткий концепт, многие геймеры заявили, что были бы по-настоящему заинтересованы в видеоигре такого плана.