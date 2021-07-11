Лучшие геймерские мемы за последнюю неделю: разработка Death Stranding и семья в Fallout
Источник:24 канал
Геймеры продолжают делиться своими работами на Reddit, а мы собираем для вас самые лучшие. На этой неделе пользователи показали процесс разработки Death Stranding, а также нашли оригинальный геймпад.
На платформе Reddit можно найти разнообразный контент. Пользователи ежедневно публикуют интересные записи, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных мемов с этой платформы за последнюю неделю.
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10 место – И такое бывает
Количество лайков – 37 тысяч
Автор – Leopard2a_2015
– Подожди секунду... Почему я попал в ад?
– Потому что ты не любил Кирби.
– Смотри, он просто не очень хороший персонаж.
– Даже мне нравится Кирби.
9 место – Семья
Количество лайков – 38 тысяч
Автор – Leopard2a_2015
Представитель Волт-Тек: Я здесь сегодня, чтобы сказать вам, что из-за того, что ваша семья служила нашей стране, вы были предварительно выбраны для входа в местное хранилище. Хранилище 111.
Доминик: но здесь есть место для всей моей семьи, верно?
8 место – Брось мне геймпад
Количество лайков – 54 тысячи
Автор – hdudbdhdvd
– Я не могу, он постоянно возвращается
7 место – Классическая для стратегий ситуация
Количество лайков – 55 тысяч
Автор – Yellyvi
6 место – Найдите "X"
Количество лайков – 60 тысяч
Автор – jaidan1ta
– Следующий вопрос...
– Найдите "X".
– Снизу!
– Слева!
– Сверху!
5 место – Работы продолжаются
Количество лайков – 61 тысяча
Автор – Gabriel711
Решение проблемы с геймпадом
Поддержка 4K
Поддержка DLSS
Обеспечить производительность консоли не на уровне 2010 года
Блестящий экран
4 место – Лучший эпизод о видеоиграх?
Количество лайков – 65 тысяч
Автор – crunchymac187
3 место – Как создавали Death Stranding
Количество лайков – 79 тысяч
Автор – gliodms
Хидэо Кодзима: А потом вы выходите из кучи черной слизи посреди битвы Первой мировой войны с младенцем и пятью парнями, которые похожи на демонов, а также связаны пуповиной с вами. В то время как почтальон из будущего бродит вокруг.
Мадс Миккельсен: Что?
2 место – А так можно было?
Количество лайков – 88 тысяч
Автор – Luringskydiver25
Итан с Resident Evil Village:
– У меня есть этот шар...
– Я должен положить его сюда...
– Чтобы разблокировать этот кристалл.
1 место – Скоро увидимся
Количество лайков – 105 тысяч
Автор – igornei
– Хорошо, друг, уже поздно
– Увидимся завтра
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