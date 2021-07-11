Лучшие геймерские мемы за последнюю неделю: разработка Death Stranding и семья в Fallout

Геймеры продолжают делиться своими работами на Reddit, а мы собираем для вас самые лучшие. На этой неделе пользователи показали процесс разработки Death Stranding, а также нашли оригинальный геймпад.

На платформе Reddit можно найти разнообразный контент. Пользователи ежедневно публикуют интересные записи, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных мемов с этой платформы за последнюю неделю.

Актуально В сеть попало видео возможной карты GTA VI: мнения геймеров разделились

10 место – И такое бывает

Количество лайков – 37 тысяч

Автор – Leopard2a_2015

– Подожди секунду... Почему я попал в ад?

– Потому что ты не любил Кирби.

– Смотри, он просто не очень хороший персонаж.

– Даже мне нравится Кирби.

9 место – Семья

Количество лайков – 38 тысяч

Автор – Leopard2a_2015

Представитель Волт-Тек: Я здесь сегодня, чтобы сказать вам, что из-за того, что ваша семья служила нашей стране, вы были предварительно выбраны для входа в местное хранилище. Хранилище 111.

Доминик: но здесь есть место для всей моей семьи, верно?

8 место – Брось мне геймпад

Количество лайков – 54 тысячи

Автор – hdudbdhdvd

– Я не могу, он постоянно возвращается

7 место – Классическая для стратегий ситуация

Количество лайков – 55 тысяч

Автор – Yellyvi

6 место – Найдите "X"

Количество лайков – 60 тысяч

Автор – jaidan1ta

– Следующий вопрос...

– Найдите "X".

– Снизу!

– Слева!

– Сверху!

5 место – Работы продолжаются

Количество лайков – 61 тысяча

Автор – Gabriel711

Решение проблемы с геймпадом

Поддержка 4K

Поддержка DLSS

Обеспечить производительность консоли не на уровне 2010 года



Блестящий экран

4 место – Лучший эпизод о видеоиграх?

Количество лайков – 65 тысяч

Автор – crunchymac187

3 место – Как создавали Death Stranding

Количество лайков – 79 тысяч

Автор – gliodms

Хидэо Кодзима: А потом вы выходите из кучи черной слизи посреди битвы Первой мировой войны с младенцем и пятью парнями, которые похожи на демонов, а также связаны пуповиной с вами. В то время как почтальон из будущего бродит вокруг.

Мадс Миккельсен: Что?

2 место – А так можно было?

Количество лайков – 88 тысяч

Автор – Luringskydiver25

Итан с Resident Evil Village:

– У меня есть этот шар...

– Я должен положить его сюда...

– Чтобы разблокировать этот кристалл.

1 место – Скоро увидимся

Количество лайков – 105 тысяч

Автор – igornei

– Хорошо, друг, уже поздно

– Увидимся завтра

Последний раз в сети 2895 дней назад