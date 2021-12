Лучшие геймерские мемы за последнюю неделю: ремастер Red Dead Redemption 2 и "вечный" Skyrim

Пользователи платформы Reddit продолжают шутить и создавать интересный контент. Они показали, как может выглядеть ремастер Red Dead Redemption 2, а также вспомнили о Skyrim.

На платформе Reddit можно найти разнообразный контент. Пользователи ежедневно публикуют интересные записи, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных геймерских мемов с этой платформы за последнюю неделю.

10 место – Похоже на правду

Количество лайков – 9 тысяч

Автор – Greysbastard

9 место – С воспоминаниями так всегда

Количество лайков – 10 тысяч

Автор – Flashyredman

Как мы представляем видеоигры, вышедшие давно

Как они выглядят на самом деле

8 место – Именно так все и есть

Количество лайков – 12 тысяч

Автор – Working-Ad3382

Как я представляю геймеров, играющих в мобильные игры

7 место – В такие времена живем

Количество лайков – 13 тысяч

Автор – Wilkillerxl1

– Ребята, помогите мне, что здесь происходит

6 место – Самая сложная часть

Количество лайков – 26 тысяч

Автор – lvl2frog

– Как видеоигра? Ты играл целый день

– Весело, но я застрял на этой части

– Какой части?

Создайте вашего персонажа

5 место – И так во всех таких видеоиграх

Количество лайков – 28 тысяч

Автор – ra4ul123

Первый сезон

Пятый сезон

4 место – Когда-то все эти игры выйдут...

Количество лайков – 47 тысяч

Автор – sayheysimon

Геймеры, которые ждут…

Новую часть в серии The Legend of Zelda

Новая часть в серии Mario Kart

Новая часть в серии GTA

Новую часть в серии The Elder Scrolls

– Легенда говорит, что он все еще ждет

3 место – И это еще не конец

Количество лайков – 53 тысячи

Автор – CheekiBreeki_Artyom

2 место – Классика жанра

Количество лайков – 84 тысячи

Автор – SrGrafo

Мне надоело, что вы, ребята, выпускаете незаконченные и забагованные игры, созданные только для легкой наживы. К черту, кто это все финансирует?!

1 место – Беги, Форрест! Беги!

Количество лайков – 87 тысяч

Автор – ListerineAfterOral

Спидраннеры, пытающиеся сбежать от NPC, который активирующего сцену, которую нельзя пропустить