Лучшие геймерские мемы за последнюю неделю: ремастер Red Dead Redemption 2 и "вечный" Skyrim
Источник:24 канал
Пользователи платформы Reddit продолжают шутить и создавать интересный контент. Они показали, как может выглядеть ремастер Red Dead Redemption 2, а также вспомнили о Skyrim.
На платформе Reddit можно найти разнообразный контент. Пользователи ежедневно публикуют интересные записи, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных геймерских мемов с этой платформы за последнюю неделю.
Топ за прошлую неделю Лучшие геймерские мемы за последнюю неделю: задание в CS:GO и прицел из Battlefield 2042
10 место – Похоже на правду
Количество лайков – 9 тысяч
Автор – Greysbastard
9 место – С воспоминаниями так всегда
Количество лайков – 10 тысяч
Автор – Flashyredman
Как мы представляем видеоигры, вышедшие давно
Как они выглядят на самом деле
8 место – Именно так все и есть
Количество лайков – 12 тысяч
Автор – Working-Ad3382
Как я представляю геймеров, играющих в мобильные игры
7 место – В такие времена живем
Количество лайков – 13 тысяч
Автор – Wilkillerxl1
– Ребята, помогите мне, что здесь происходит
6 место – Самая сложная часть
Количество лайков – 26 тысяч
Автор – lvl2frog
– Как видеоигра? Ты играл целый день
– Весело, но я застрял на этой части
– Какой части?
Создайте вашего персонажа
5 место – И так во всех таких видеоиграх
Количество лайков – 28 тысяч
Автор – ra4ul123
Первый сезон
Пятый сезон
4 место – Когда-то все эти игры выйдут...
Количество лайков – 47 тысяч
Автор – sayheysimon
Геймеры, которые ждут…
Новую часть в серии The Legend of Zelda
Новая часть в серии Mario Kart
Новая часть в серии GTA
Новую часть в серии The Elder Scrolls
– Легенда говорит, что он все еще ждет
3 место – И это еще не конец
Количество лайков – 53 тысячи
Автор – CheekiBreeki_Artyom
2 место – Классика жанра
Количество лайков – 84 тысячи
Автор – SrGrafo
Мне надоело, что вы, ребята, выпускаете незаконченные и забагованные игры, созданные только для легкой наживы. К черту, кто это все финансирует?!
1 место – Беги, Форрест! Беги!
Количество лайков – 87 тысяч
Автор – ListerineAfterOral
Спидраннеры, пытающиеся сбежать от NPC, который активирующего сцену, которую нельзя пропустить