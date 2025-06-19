s1mple сформировал рейтинг лучших игроков Counter-Strike 2 – кто попал на вершину списка

Легендарный киберспортсмен Алексадр s1mple Костылев сформировал рейтинг лучших игроков Counter-Strike 2, удивив тем куда поместил в нем себя самого.

Костылев никогда не отличался скромностью, но удивил всех в новом видео, где сформировал "тир-лист" лучших киберспортсменов эпохи CS 2, сообщает 24 Канал со ссылкой на FaZe на YouTube.

Интересно Почему для s1mple важна победа в BLAST․tv Austin Major 2025 по CS 2

Интересный рейтинг от GOAT'а

s1mple и его FaZe все еще находятся в борьбе за победу на BLAST․tv Austin Major, ведь стали одной из команд, пробившихся в плей-офф турнира.

Между стадиями Костылев успел сняться в видео для ютуб-канала организации, сформировав в нем рейтинг лучших, по его мнению, игроков CS 2 по состоянию на данный момент.

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На самую высокую ступень под маркировкой S украинец поместил таких мастеров своего дела как frozen, karrigan, rain, EliGE, m0NESY, NiKo, ZywOo и donk. Последнего он особенно выделил среди других, сказав, что тот доминирует в Counter-Strike 2 настолько, что заслуживает отдельной категории.

Полный ролик – смотрите видео

Самым интересным стало то, что самого себя и ropz, Костылев поставил между уровнем экстракласса (S) и звездами мирового масштаба (A), сказав, что им обоим надо работать, чтобы поддерживать стабильную высокую форму.

В саму категорию A попали apEX, b1t, sh1ro и XANTARES.

Худшими же в CS 2, по мнению Александра, являются ветераны игры cadiaN и olofmeister.