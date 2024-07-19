Положите дружбе конец или сделайте ее крепче: 5 крутых кооперативных видеоигр для двоих
Видеоигры для двух игроков могут стать настоящим испытанием для любой дружбы. О проектах, которые заставят вас работать вместе как четко слаженный механизм – в материале.
Games 24 предлагает вам перечень из пяти крутых кооперативных видеоигр, которые или сделают вашу дружбу еще крепче, или обнаружат в ней пробелы.
Интересно Неземная красота: игрок Minecraft воссоздал Гавайские острова в масштабе 1:10
Overcooked! 2
- Платформы: ПК, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S
- Жанр: симулятор кухни
Эта простая, на первый взгляд, забава превращает виртуальную кухню в настоящее поле боя.
Игрокам придется готовить разнообразные блюда в чрезвычайно напряженных условиях, а успех вашего ресторана будет зависеть от координации, скорости действий и умения работать в команде.
Трейлер игры – смотреть видео
Overcooked! 2 – это гарантированный смех и крики, а также прекрасная возможность увидеть, как ваши друзья реагируют на стрессовые ситуации.
Cuphead
- Платформы: ПК, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S
- Жанр: платформер, run and gun
Если в предыдущей игре вам мало стресса, то предлагаем попробовать один из самых тяжелых платформеров, но не самому, а вместе с другом.
Cuphead никогда не была легкой игрой, а когда вас двое, то требования к мастерству и скорости реакции только возрастают.
Трейлер проекта – посмотрите ролик
Игра точно испытает все ваши умения и терпение, а также способность работать вместе, ведь чтобы победить сложных боссов не обойтись без командных усилий.
Portal 2
- Платформы: ПК, Nintendo Switch, PS3, Xbox 360
- Жанр: головоломка
Если даже первого взгляда на Cuphead достаточно чтобы понять, что в игре вас ожидает довольно немало сложностей, то Portal 2, на первый взгляд, вообще не выглядит игрой из-за которой можно поссориться.
Трейлер кооператива в Portal 2 – посмотрите ролик
Однако не зря эта игрушка считается классикой кооперативных игр, ведь для решения головоломок и прохождения уровней проект Valve требует не только логического мышления, но и удивительно слаженной командной работы.
Keep Talking and Nobody Explodes
- Платформы: ПК, Nintendo Switch, PS4, Xbox One, Android
- Жанр: головоломка
В этой изобретательной игре именно коммуникация является ключевым аспектом для успешного прохождения.
Один игрок обезвреживает бомбу, в то время, как другой дает ему инструкции, ища их на страницах подробного руководства.
Трейлер игры – смотреть видео
Координация и четкость указаний являются критическими для успеха.
Lovers in a Dangerous Spacetime
- Платформы: ПК, Nintendo Switch, PS4, Xbox One
- Жанр: шутер, платформер
В этой живописной инди-игре напарникам предстоит управлять причудливым космическим кораблем и вместе противостоять разнообразным угрозам.
Трейлер забавы – посмотрите видео
Игра требует быстрого принятия решений и слаженности действий, что делает ее отличным испытанием для любой дружбы.