Положите дружбе конец или сделайте ее крепче: 5 крутых кооперативных видеоигр для двоих

Видеоигры для двух игроков могут стать настоящим испытанием для любой дружбы. О проектах, которые заставят вас работать вместе как четко слаженный механизм – в материале.

Games 24 предлагает вам перечень из пяти крутых кооперативных видеоигр, которые или сделают вашу дружбу еще крепче, или обнаружат в ней пробелы.

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Overcooked! 2

Платформы: ПК, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S

ПК, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S Жанр: симулятор кухни

Эта простая, на первый взгляд, забава превращает виртуальную кухню в настоящее поле боя.

Игрокам придется готовить разнообразные блюда в чрезвычайно напряженных условиях, а успех вашего ресторана будет зависеть от координации, скорости действий и умения работать в команде.

Трейлер игры – смотреть видео

Overcooked! 2 – это гарантированный смех и крики, а также прекрасная возможность увидеть, как ваши друзья реагируют на стрессовые ситуации.

Cuphead

Платформы: ПК, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S

ПК, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S Жанр: платформер, run and gun

Если в предыдущей игре вам мало стресса, то предлагаем попробовать один из самых тяжелых платформеров, но не самому, а вместе с другом.

Cuphead никогда не была легкой игрой, а когда вас двое, то требования к мастерству и скорости реакции только возрастают.

Трейлер проекта – посмотрите ролик

Игра точно испытает все ваши умения и терпение, а также способность работать вместе, ведь чтобы победить сложных боссов не обойтись без командных усилий.

Portal 2

Платформы: ПК, Nintendo Switch, PS3, Xbox 360

ПК, Nintendo Switch, PS3, Xbox 360 Жанр: головоломка

Если даже первого взгляда на Cuphead достаточно чтобы понять, что в игре вас ожидает довольно немало сложностей, то Portal 2, на первый взгляд, вообще не выглядит игрой из-за которой можно поссориться.

Трейлер кооператива в Portal 2 – посмотрите ролик

Однако не зря эта игрушка считается классикой кооперативных игр, ведь для решения головоломок и прохождения уровней проект Valve требует не только логического мышления, но и удивительно слаженной командной работы.

Keep Talking and Nobody Explodes

Платформы: ПК, Nintendo Switch, PS4, Xbox One, Android

ПК, Nintendo Switch, PS4, Xbox One, Android Жанр: головоломка

В этой изобретательной игре именно коммуникация является ключевым аспектом для успешного прохождения.

Один игрок обезвреживает бомбу, в то время, как другой дает ему инструкции, ища их на страницах подробного руководства.

Трейлер игры – смотреть видео

Координация и четкость указаний являются критическими для успеха.

Lovers in a Dangerous Spacetime

Платформы: ПК, Nintendo Switch, PS4, Xbox One

ПК, Nintendo Switch, PS4, Xbox One Жанр: шутер, платформер

В этой живописной инди-игре напарникам предстоит управлять причудливым космическим кораблем и вместе противостоять разнообразным угрозам.

Трейлер забавы – посмотрите видео

Игра требует быстрого принятия решений и слаженности действий, что делает ее отличным испытанием для любой дружбы.