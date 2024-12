Во что поиграть на PS5: 10 лучших игр 2024 года, которые можно скачать прямо сейчас

PlayStation 5 от Sony продолжает доминировать на рынке консолей, а ее богатая библиотека эксклюзивных и кросс-платформенных игр является ключевой причиной ее успеха. В то же время игрокам бывает не просто выбрать, во что же поиграть на PS5, поэтому мы решили облегчить вам этот вопрос.

24 Канал составил список из 10 лучших игр для PS5, которые можно купить прямо сейчас. Все они вышли в конце 2023-го и в 2024 году, часть из них – новые тайтлы, а другие – римейки охватывающие различные жанры и стили.

Astro Bot



Astro Bot / Фото PlayStation

Дата выхода: 6 сентября 2024 года

Жанр: 3D-платформер

Разработчик: Team Asobi

Astro Bot – это ностальгическое и радостное возвращение к истокам 3D-платформеров, которое часто сравнивают с классикой, например Super Mario 64 от Nintendo. Игра предлагает яркий и креативный мир, наполненный игривыми отсылками к игровому наследию Sony.

Благодаря умному использованию тактильной обратной связи DualSense и управления движением, игроки могут ощутить всю полноту эффектов от плавания, передвижения, прыжков и карабканья. Прорываться сквозь фантастические уровни, напоминающие любовные письма к истории PlayStation, невероятно весело. Это must-have для каждого владельца PS5.

Кроме того, Asto Bot победил в номинации "Игра года" на The Games Award 2024 года.

The Last of Us Part II: Remastered



The Last Of Us Part II: Remastered / Фото PlayStation

Дата выхода: 19 января 2024 года

Жанр: Нарративный постапокалиптический шутер от третьего лица

Разработчик: Naughty Dog

Ремастер культовой игры для PS5. Оригинальная The Last of Us Part II признана критиками, а ремастер предлагает новые возможности, такие как режим выживания No Return и доступ к незавершенному контенту "Затерянных уровней".

Эта версия игры также сохраняет эмоциональную глубину и потрясающий сюжет, которые сделали оригинальную игру культурным феноменом, а также улучшает визуальную составляющую, поскольку современная консоль способна продемонстрировать лучшую картинку.

Final Fantasy VII: Rebirth



Final Fantasy VII: Rebirth / Фото Square Enix

Дата выхода: 29 февраля 2024 года

Жанр: Тактический приключенческий экшн JRPG

Разработчик: Square Enix

Final Fantasy VII Remake получила одни из самых высоких оценок этого года за захватывающие стратегические бои, очаровательных персонажей, потрясающее изображение Мидгара и то, что она стоит отдельно от оригинала.

Версия для PS5, продающаяся как Final Fantasy VII Remake: Intergrade, значительно улучшает графику и производительность игры, предлагая два режима: один из них позволяет играть в 4K с более низкой частотой кадров, а другой предоставляет приоритет запуску игры с частотой 60 кадров в секунду, жертвуя некоторыми графическими улучшениями.

Кстати, издание Intergrade также содержит DLC Intermission с новой историей.

Baldur's Gate 3



Baldur`s Gate 3 / Фото Larian Studios

Дата выхода: 3 августа 2023 года

Жанр: Изометрическая ролевая игра в стиле Dungeons & Dragons

Разработчик: Larian Studios

Baldur's Gate 3 предлагает игрокам возможность создавать собственных персонажей и принимать решения, изменяющие сюжет, в большой ролевой игре, которая управляется историей. Благодаря сетевым возможностям PS5 игроки могут легко присоединиться к друзьям для совместного приключения.

Глубокая кастомизация, интерактивное повествование и несколько возможных концовок делают эту игру выдающейся в жанре ролевых игр.

Spider-Man 2



Spider-Man 2 / Фото PlayStation

Дата выхода: 20 октября 2023 года

Жанр: Приключенческий боевик в открытом мире

Разработчик: Insomniac Games

Spider-Man 2 развивает успех своей предшественницы развивает успех своей предшественницы благодаря расширенной боевой механике, которая включает использование способностей симбионта Венома. Игроки могут переключаться между Питером Паркером и Майлзом Моралесом.

Благодаря расширенному Нью-Йорку, механике размахивания паутиной и улучшенной графике, Spider-Man 2 – это одна из лучших игр для PS5.

Helldivers 2



Helldivers 2 / Фото Arrowhead Game Studios

Дата выхода: 8 февраля 2024 года

Жанр: Командный онлайн шутер от третьего лица

Разработчик: Arrowhead Game Studios

Helldivers 2 выводит кооперативный геймплей на новый уровень, позволяя игрокам объединяться в команды для выполнения остросюжетных миссий против инопланетных противников.

Азарт, который вызывает возможность нанести тактический воздушный удар и мощное оружие, добавляет составляющей стратегии и тактики к хаосу, который творится на поле боя. Сочетание командной работы и безумного экшена делает каждую миссию похожей на эпическое научно-фантастическое приключение.

Alan Wake 2



Alan Wake 2 / Фото Remedy Entertainment

Дата выхода: 27 октября 2023 года

Жанр: Жуткий шутер от третьего лица в жанре ужасов выживания

Разработчик: Remedy Entertainment

Alan Wake 2 – долгожданное продолжение, которое мастерски сочетает в себе ужасы, детектив и экшн. Игроки управляют как Аланом Уэйком, так и Сагой Андерсон, агентом ФБР, которая расследует сверхъестественные явления в Брайт-Фоллз.

С жутким сюжетом и отсылками к другим работам Remedy, эта игра в жанре survival horror точно станет незабываемым опытом для поклонников психологических триллеров.

Control: Ultimate Edition



Control: Ultimate Edition / Фото Remedy Entertainment

Дата выхода: 2019 (обновленное издание для PS5 Ultimate Edition в 2024 году)

Жанр: Приключенческий боевик от третьего лица

Разработчик: Remedy Entertainment

Хотя Control была замечательной игрой, когда она вышла в 2019 году, она имела некоторые проблемы с производительностью на PS4, особенно на базовых моделях. С мощностью PS5 Control работает на удивление хорошо. Физика частиц в 4K действительно впечатляет.

В Ultimate издание входят оба дополнения к Control, которые расширяют историю, полную неожиданностей и загадок. Если вы пропустили Control во время первого прохождения, теперь вы можете сыграть в нее в идеальной форме на PS5.

Dragon's Dogma 2



Dragon's Dogma 2 / Фото Capcom

Выпущено: 2024

Жанр: Action RPG

Разработчик: Capcom

После более чем десятилетнего существования в качестве культового хита, Dragon's Dogma наконец-то получила свое долгожданное продолжение.

Dragon's Dogma 2 сохраняет все, что сделало первую игру такой незабываемой и развивает ее с большим размахом и более сложной атмосферой. Кроме того, игра превосходит первую часть в эпических моментах, включая одну из лучших битв с боссами, которые лишь можно увидеть среди ролевых игр.

Все это делает мир игры чрезвычайно увлекательным, полным маленьких моментов, которые создают живую реальность, переполненную историями, к которой причастны вы сами.

Call of Duty: Black Ops 6



Call of Duty: Black Ops 6 / Фото Treyarch

Дата выхода: 2024

Жанр: Шутер от первого лица

Разработчик: Treyarch

Серия Call of Duty уже много лет является одним из лидеров продаж, но некоторые игры CoD явно лучше других. Black Ops 6 – это разнообразный экшн, и лучшая игра серии за последнее время. История, разворачивающаяся в 1990-х годах, отправляет вас на захватывающие миссии на фоне глобальных исторических событий.

Что касается многопользовательской игры, то новые омни-движения делают матчи быстрыми и плавными, особенно с добавлением новых карт, которые позволяют вам исследовать пространство различными способами. Пересмотренная система перков поможет специализироваться в соответствии со стилем игры. Call of Duty заслужила свою репутацию не просто так, и эта последняя версия показывает, почему.

Библиотека игр для PlayStation 5 продолжает пополняться высококачественными релизами, которые используют всю мощность системы, захватывающую тактильную обратную связь и быстрое время загрузки. От платформеров до ужастиков, от ролевых игр до кооперативных шутеров – на PS 5 можно найти что угодно на ваш вкус. Надеемся, что среди этих 10 игр вы найдете что-то для себя.