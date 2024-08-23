Женщины в киберспорте: 5 талантливых игроков, которые получили больше всего призовых

Хотя внимание большинства геймеров приковано к миру мужского киберспорта, на соревновательной арене существуют и женские лиги и звездные игроки, которые своим мастерством заработали сотни тысяч долларов.

Как правило, рядовой поклонник киберспорта без колебаний назовет минимум 3 киберспортсменов-мужчин, которые уже стали легендами индустрии. В то же время профессиональные киберспортсменки пока остаются в их тени, даже несмотря на то, что зарабатывают не меньшие суммы. О 5 самых успешных женщинах киберспортсменах мира, с точки зрения заработанных призовых, расскажет Games 24.

Примечательно ESL разрешила использовать на турнирах по Counter-Strike 2 SnapTap, который запретила Valve

5 место – Петра "Petra" Стокер

Возраст: 31

31 Национальность: нидерландка

нидерландка Дисциплина: CS: GO, Valorant

CS: GO, Valorant Призовые: $101 227 (здесь и далее по данным портала escharts.com)

Стокер отдала киберспорту почти 10 лет своей жизни.

Начав как профессиональный игрок в CS: GO, в 2021 году она переквалифицировалась в Valorant и сейчас является членом команды G2 Gozen по этой дисциплине.

Обожнюєте кіберспорт та все, що з ним пов’язано? Тоді саме час підписатись на Favbet. Ліцензійний букмекер зібрав усе важливе в одному місці – прогнози на турніри улюблених команд та результати епічних поєдинків – топові кіберспортивні події чекають на вас!



УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.



ТОВ “БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ “ФАВБЕТ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022, та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.

4 место – Джуларат "YOKU" Буафан

Возраст: 28

28 Национальность: тайка

тайка Дисциплина: CS: GO, Valorant

CS: GO, Valorant Призовые: $121 121

Еще одна бывшая игрок CS: GO, которая со временем перешла в мир Valorant.

Интересно, что подавляющее большинство своих призовых девушка заработала все же в шутере Valve.

3 место – Даниэла "Jupi" Градл

Возраст: 27

27 Национальность: австрийка

австрийка Дисциплина: CS: GO, Valorant

CS: GO, Valorant Призовые: $208 971

Сейчас девушка приостановила профессиональную карьеру и работает стримером и контент-мейкером в организации GIANTX.

2 место – Сяомен "Liooon" Ли

Триумф со слезами на глазах / Фото Blizzard

Возраст: 28

28 Национальность: китаянка

китаянка Дисциплина: Hearthstone

Hearthstone Призовые: $241 510

Настоящая легенда киберспортивного Hearthstone стала первой женщиной, которая выиграла финал Hearthstone Grandmasters и турнир BlizzCon Esports в 2019 году.

Я хочу сказать всем девушкам, которые мечтают о киберспорте, о соревнованиях, о славе, если вы хотите это сделать и верите в себя, вам следует просто забыть о своем поле и идти вперед, – сказала она тогда в триумфальной речи.

Год спустя этой победы, Ли закончила карьеру, а Blizzard увековечили память о ее вкладе в игру, добавив карту, посвященную настоящей "львице".

"Никогда не недооценивайте львицу, когда ее прайд в опасности", – говорится в описании / Фото Blizzard

1 место – Саша "Scarlett" Хостин

Возраст: 30

30 Национальность: канадка

канадка Дисциплина: StarCraft, StarCraft II

StarCraft, StarCraft II Призовые: $471 300

Абсолютным лидером по выигранным призовым является игрок еще одной игры от Blizzard – стратегии StarCraft.

Самый большой триумф в карьере Саши состоялся в 2018 году, когда она получила титул мировой чемпионки по версии Intel Extreme Masters, став первой женщиной, которой покорился этот турнир.

За свой стиль игры Scarlett получила прозвище "Королева Клинков", а один из ее матчей против Чхве "Bomber" Джи Сона, сыгранный на турнире Red Bull Battle Grounds New York City, многие считают лучшим в истории соревновательного StarCraft.

Сейчас девушка до сих пор выступает на профессиональной сцене, играя за корейский коллектив Shopify Rebellion.