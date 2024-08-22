Первым крупным турниром по этому новому правилу станет ESL Pro League Season 20, который пройдёт с 3 по 22 сентября на Мальте с призовым фондом 750 000, информирует Games 24. Разрешение на использованные связки SnapTap и SOCD предоставит возможность игрокам более эффективно выполнять сложные движения в игре.

А тем временем Украинец стал лучшим игроком IEM Cologne 2024 по количеству хедшотов в Counter-Strike

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Обновление Valve и реакция сообщества

Недавно Valve запретила SnapTap и подобные связки, которые включают более одного движения в Counter-Strike 2. Этот запрет поддержали в BLAST и другие крупные организаторы турниров.

Следует заметить, что ряд профессиональных игроков раскритиковали такое решение Valve, ведь бинды широко использовались игроками и уже давно стали частью культуры CS 2.

Важно! Участники форума HLTV выразили непонимание таких действий ESL, которые направлены против политики Valve, что, по их мнению, является не разумным. В то же время следует заметить, что источник новости, сайт dust2.us, удалил публикацию, а на форуме отмечают, что сама ESL пока отменила свое решение.

Интересно и то, что SnapTap является встроенной функцией игровых клавиатур от Razr, а ESL финансируется этим производителем инструментов и аксессуаров для геймеров.

Кстати, на недавнем турнире на недавнем турнире IEM Cologne 2024 около 30% участников, включая такие команды, как NaVi и FaZe Clan, использовали клавиатуры со SnapTap. Однако победителем турнира в Кельне стала команда Team Vitality, участники которой, включая MVP турнира Матье ZywOo Эрбо, не использовали SnapTap.