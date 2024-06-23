Лучшие геймерские мемы за последнюю неделю: неумолимое время и ожидание скидок

Предлагаем хорошенько посмеяться с лучших геймерских мемов, которые за последнюю неделю появлялись на соответствующих разделах развлекательной платформы Reddit.

Вечно можно смотреть на три вещи: как течет вода, горит огонь и... геймерские мемы на Reddit. Лучшие на прошедшей неделе, собрал для вас Games 24.

Интересно Стримерка, известная трансляциями из бассейна, стала владелицей киберспортивной команды

10 место – Терпение, геймеры, терпение

Автор – Rubikx107

С современными ценами на игры действительно иногда стоит подождать первых скидок / Фото с Reddit

9 место – Не так мы в детстве представляли

Автор – EliteBlondie

В будущем у тебя будет возможность купить любую игру, но не будет времени в нее играть / Фото с Reddit

8 место – Сколько можно обновляться?

Автор – Slipkbabe

Только включил ПК, а там... / Фото с Reddit

7 место – Геймерский парадокс – с годами память становится только лучше

Автор – littlewoman69

А еще раньше игры были на дискетах / Фото с Reddit

6 место – Разница ожиданий

Автор – AussieBullet

Не подведет ли нас очередная Call of Duty / Фото с Reddit

5 место – Боссы с миньонами – это зло

Автор – prttykam_xoxo

А кто вам приходит на ум? / Фото с Reddit

4 место – У геймера нет цели, есть только путь

Автор – Aromatic-Guava-6557

Когда думаешь, что прошел более половины игры, а прогресс только на 13% / Фото с Reddit

3 место – Все мы не молодеем

Автор – SuperInvestment1251

Когда поиграл до 3 утра в подростковом возрасте и когда тебе за 30 / Фото с Reddit

2 место – Ну признайтесь, было же?

Автор – Ok-Produce-6714

9-летний я думаю, что игра загрузится быстрее, если я прикинусь, будто мне все равно / Фото с Reddit

1 место – Верните нам наш 2005 год

Автор – Rubio9393

Плодотворный был год для индустрии / Фото с Reddit