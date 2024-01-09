Портал Sportskeeda собрал 7 самых интересных модификаций для Minecraft, и каждый настоящий поклонник игры просто обязан испытать их до выхода версии 1.21.

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Biomes O' Plenty

Если вам уже надоел список биомов из оригинальной игры, то эта модификация просто таки создана именно для вас.

Biomes O' Plenty добавляет в проект от Mojang более 50 новых биомов, включая грибные гроты, вулканические равнины, хвойные леса и даже горячие источники.

Некоторые из биомов в Biomes O'Plenty / Фото из minecraftinsider.com

Кроме того, каждое из этих мест полнится новыми растениями и строительными блоками, которые игроки могут использовать по своему усмотрению.

Create

Интересный мод под названием Create позволяет геймерам превратить Minecraft в некий клон известной стратегии Factorio.

Модификация внедряет новые блоки и предметы, сосредоточенные на автоматизации процессов. С их помощью игроки могут создавать самые настоящие фабрики, посвященные сбору и усовершенствованию ресурсов.

Официальный трейлер модификации от ее разработчиков – смотреть видео

Кроме того, многие предметы из Create также очень пригодятся для того, чтобы предоставить геймерам больше свободы в строительстве и декорировании зданий.

Ars Nouveau

Если вам когда-нибудь казалось, что в кубическом мире "ванильного" Майнкрафта мало магии, то на помощь спешит Ars Nouveau.

Этот мод позволяет геймерам создавать собственные заклинания, проводить ритуалы и вызывать новых магических помощников.

Демонстрация некоторых заклинаний из модификации – смотреть видео

Вдобавок в мире игры появляется несколько мощных артефактов, которые по-разному могут улучшить определенные способности игрока, поэтому их точно стоит отыскать.

Alex's Mobs

Крипер, зомби, свинка, скелет, снова зомби... Надоел привычный перечень персонажей в Minecraft?

Предлагаем вам обратить внимание на Alex's Mobs, пополняющий мир игры сразу 89 новыми мобами.

Некоторые из мобов модификации / Фото из CurseForge

Кроме большого количества новых животных, с которыми можно столкнуться в разных биомах, геймеры также могут встретить магических созданий, таких как духов пустыни, и даже попытаться победить жуткого Червя Пустоты – нового босса, которого можно отыскать в Эндере.

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Physics Mod

Эта модификация не добавит в игру тонны нового контента, но поверьте, что она стоит того, чтобы ее попробовать, ведь полностью меняет то, как разные блоки и механики работают в игре.

Физическое разрушение в Minecraft / Фото с minecraftphysicsmod.com

Загрузите, установите и попробуйте срубить дерево. Удивлены? То-то же.

Essential Mod

Essential Mod представляет целый список улучшений функций и механик оригинальной игры, на которые у разработчиков то ли не было ресурса, то ли не хватило времени.

Также модификация предлагает новые параметры в настройках и множество специальных косметических предметов.

Cobblemon

Cobblemon – это мод, который порадует любителей известного мультсериала Pokémon.

Благодаря ему в песочнице Mojang появляется более 500 покемонов, которых можно ловить, тренировать, развивать и испытывать в битвах.

Трейлер Cobblemon – смотреть видео

Все это практически превращает Minecraft в совершенно новую видеоигру.