Портал Sportskeeda зібрав 7 найцікавіших модифікацій для Minecraft і кожен справжній шанувальник гри просто зобов'язаний випробувати їх до виходу версії 1.21.

Цікаво Гемблінг у цифрах та трендах: як пройшов 2023 рік для індустрії

Biomes O' Plenty

Якщо вам вже дещо набрид список біомів з оригінальної гри, то ця модифікація просто таки створена саме для вас.

Biomes O' Plenty додає в проєкт від Mojang понад 50 нових біомів, включаючи грибні гроти, вулканічні рівнини, хвойні ліси та навіть гарячі джерела.

Деякі з біомів у Biomes O'Plenty / Фото з minecraftinsider.com

Окрім того, кожна з цих місцевостей сповнена нових рослин та будівельних блоків, які гравці можуть використовувати на свій розсуд.

Create

Цікавий мод під назвою Create дозволяє геймерам перетворити Minecraft на такий собі клон відомої стратегії Factorio.

Модифікація впроваджує в гру нові блоки та предмети, зосереджені на автоматизації процесів. За їх допомогою гравці можуть створювати справжнісінькі фабрики, присвячені збору та вдосконаленню ресурсів.

Офіційний трейлер модифікації від її розробників – дивитися відео

Окрім того, багато предметів з Create також неабияк стають в пригоді для того аби надати геймерам більше свободи у створенні та декоруванні будівель.

Ars Nouveau

Якщо вам коли-небудь здавалося, що у кубічному світі "ванільного" Майнкрафту замало магії, то на допомогу поспішає Ars Nouveau.

Цей мод дає геймерам можливість створювати власні заклинання, проводити ритуали та викликати нових магічних помічників.

Демонстрація деяких заклинань з модифікації – дивитися відео

На додачу у світі гри з'являється кілька могутніх артефактів, які по різному можуть покращити певні здібності гравця, тож їх точно варто відшукати.

Alex's Mobs

Кріпер, зомбі, свинка, скелет, знову зомбі.. Набрид звичний перелік персонажів у Minecraft?

Пропонуємо вам звернути увагу на Alex's Mobs, який поповнює світ гри одразу 89 новими мобами.

Деякі з мобів модифікації / Фото з CurseForge

Окрім великої кількості нових тварин, з якими можна зіткнутися в різних біомах, геймери також можуть зустріти магічних створінь, як-от духів пустелі, та навіть спробувати перемогти моторошного Черв'яка Порожнечі – нового боса, якого можна відшукати в Ендері.

Читайте також Героїв ігор 2023 року зібрали в рейтинг найцікавіших: топ-10 персонажів

Physics Mod

Ця модифікація не додасть в гру тонни нового контенту, але повірте, що вона варта того аби її спробувати, адже повністю міняє те, як різні блоки та механіки працюють в грі.

Фізичне руйнування у Minecraft / Фото з minecraftphysicsmod.com

Завантажте, встановіть та спробуйте зрубати дерево. Здивовані? Отож-бо й воно.

Essential Mod

Essential Mod представляє цілий список покращень функцій та механік оригінальної гри, на які в розробників чи то не було ресурсу, чи то не вистачило часу.

Також модифікація пропонує нові параметри налаштування та чимало спеціальних косметичних предметів.

Cobblemon

Cobblemon – це мод, який втішить шанувальників відомого мультсеріалу Pokémon.

Завдяки йому у пісочниці від Mojang з'являється понад 500 покемонів, яких можна ловити, тренувати, розвивати та випробовувати в битвах.

Трейлер Cobblemon – дивитися відео

Все це фактично перетворює Minecraft на зовсім нову відеогру.