Лучшие мобильные игры за последнюю неделю: громкие головы и забавная головоломка

В рейтинге самых популярных мобильных игр на этой неделе произошло немало перестановок. Появилось сразу три интересных новинки, а также снова сменился лидер.

Games24 с помощью портала Appmagic отобрал для вас самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные видеоигры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store.

Топ за прошлую неделю Лучшие мобильные игры за последнюю неделю: интересная головоломка и соревнования по метанию

Рейтинг лучших бесплатных мобильных игр за последнюю неделю:

Stickman Escape: Choice Story Garena Free Fire Subway Surfers Bowmasters Roblox Papers Grade Please! Squid But It's Impostor Candy Crush Saga Race Master 3D Car Racing Hopping Heads: Scream & Shout

На этот раз в топе самых популярных мобильных игр произошло немало перестановок, а также появился новый лидер – Stickman Escape: Choice Story. А вот игра Squid But It's Impostor, ранее возглавлявшая этот рейтинг, опустилась сразу на 7 строчку. Из интересных изменений можно еще отметить прыжок Bowmasters (с 8 на 4 позицию) и очередной возвращение видеоигры Race Master 3D Car Racing.

Покинули топ такие проекты: Merge Animals 3D Mutant race (12 место), Cookie Carver: Life Challenge (13 место), K-Sniper Challenge 3D (20 место) и Zoom Out 3D (недостаточно загрузок). А впервые в рейтинг попали следующее мобильные игры:

Stickman Escape: Choice Story – видеоигра, которая сразу же запрыгнула на 1 строчку этого топа. По жанру это головоломка, в которой геймерам нужно помогать офицеру разведки. Он постоянно попадает в разнообразные ситуации, а игроки должны выбрать предмет, который пригодится ему. То есть геймеры выбирают определенный вариант действия, а затем следят за последствиями.

Игровой процесс Stickman Escape: Choice Story: видео

Papers Grade Please! – мобильная игра, в которой геймерам нужно взять на себя роль школьного учителя. Игрокам нужно будет проверять работы своих учеников, находить ошибки и выставлять оценки. Разработчики отметили, что в этой видеоигре увлекательный игровой процесс, а также немало уникальных уровней.

Геймплей Papers Grade Please!: видео

Hopping Heads: Scream & Shout – мобильный проект, в котором геймерам нужно играть за голову, которая почти постоянно кричит. Дело в том, что местные игровые персонажи могут двигаться только тогда, когда громко кричат. Авторы рассказали, что в видеоигре немало интересных локаций, а также впечатляющая коллекция голов.

Игровой процесс Hopping Heads: Scream & Shout: видео