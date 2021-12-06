Лучшие мобильные игры за последнюю неделю: громкие головы и забавная головоломка

6 декабря 2021 , 10:01
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Источник:

24 канал

В рейтинге самых популярных мобильных игр на этой неделе произошло немало перестановок. Появилось сразу три интересных новинки, а также снова сменился лидер.

Games24 с помощью портала Appmagic отобрал для вас самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные видеоигры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store.

Топ за прошлую неделю Лучшие мобильные игры за последнюю неделю: интересная головоломка и соревнования по метанию

Рейтинг лучших бесплатных мобильных игр за последнюю неделю:

  1. Stickman Escape: Choice Story
  2. Garena Free Fire
  3. Subway Surfers
  4. Bowmasters
  5. Roblox
  6. Papers Grade Please!
  7. Squid But It's Impostor
  8. Candy Crush Saga
  9. Race Master 3D Car Racing
  10. Hopping Heads: Scream & Shout

На этот раз в топе самых популярных мобильных игр произошло немало перестановок, а также появился новый лидер – Stickman Escape: Choice Story. А вот игра Squid But It's Impostor, ранее возглавлявшая этот рейтинг, опустилась сразу на 7 строчку. Из интересных изменений можно еще отметить прыжок Bowmasters (с 8 на 4 позицию) и очередной возвращение видеоигры Race Master 3D Car Racing.

Покинули топ такие проекты: Merge Animals 3D Mutant race (12 место), Cookie Carver: Life Challenge (13 место), K-Sniper Challenge 3D (20 место) и Zoom Out 3D (недостаточно загрузок). А впервые в рейтинг попали следующее мобильные игры:

Stickman Escape: Choice Story – видеоигра, которая сразу же запрыгнула на 1 строчку этого топа. По жанру это головоломка, в которой геймерам нужно помогать офицеру разведки. Он постоянно попадает в разнообразные ситуации, а игроки должны выбрать предмет, который пригодится ему. То есть геймеры выбирают определенный вариант действия, а затем следят за последствиями.

Игровой процесс Stickman Escape: Choice Story: видео

 

Papers Grade Please! – мобильная игра, в которой геймерам нужно взять на себя роль школьного учителя. Игрокам нужно будет проверять работы своих учеников, находить ошибки и выставлять оценки. Разработчики отметили, что в этой видеоигре увлекательный игровой процесс, а также немало уникальных уровней.

Геймплей Papers Grade Please!: видео

 

Hopping Heads: Scream & Shout – мобильный проект, в котором геймерам нужно играть за голову, которая почти постоянно кричит. Дело в том, что местные игровые персонажи могут двигаться только тогда, когда громко кричат. Авторы рассказали, что в видеоигре немало интересных локаций, а также впечатляющая коллекция голов.

Игровой процесс Hopping Heads: Scream & Shout: видео

 

Автор: Олег Шагалієв