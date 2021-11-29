Лучшие мобильные игры за последнюю неделю: интересная головоломка и соревнования по метанию

В топе самых популярных мобильных игр появились две интересные новинки и сменился лидер. На первое место довольно неожиданно запрыгнул гибрид Among Us и сериала "Игра в кальмара".

Games24 с помощью портала Appmagic отобрал для вас самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные видеоигры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store.

Топ за прошлую неделю Лучшие мобильные игры за последнюю неделю: "Игра в кальмара" с героями Among Us и новый файтинг

Рейтинг лучших бесплатных мобильных игр за последнюю неделю:

Squid But It's Impostor Merge Animals 3D Mutant race Garena Free Fire Roblox Subway Surfers Cookie Carver: Life Challenge K-Sniper Challenge 3D Bowmasters Candy Crush Saga Zoom Out 3D

На этой неделе в топе самых популярных мобильных игр появились две новинки, а также сменился лидер. На 1 строчку неожиданно запрыгнула игра Squid But It's Impostor (прыжок с 10 на 1 место), а вот бывший лидер Merge Animals 3D Mutant race опустился лишь на 2 позицию. Из любопытных изменений стоит отметить очередное возвращение королевской битвы Garena Free Fire, а также падение игры K-Sniper Challenge 3D.

Покинули топ такие проекты: Makeup Master: Beauty Salon (14 место), PUBG: NEW STATE (недостаточно загрузок) и Draw Weapon 3D (недостаточно загрузок). А впервые в рейтинг попали такие мобильные игры:

Bowmasters – видеоигра, геймплейно напоминающая игры из популярной серии Angry Birds. Дело в том, что для прохождения уровней геймерам нужно метать всевозможные предметы у своих оппонентов. Стоит добавить, что соревноваться можно не только с искусственным интеллектом, но и с реальными игроками. Разработчики отметили, что в игре немало уникальных персонажей и более 60 предметов для метания.

Трейлер видеоигры Bowmasters: видео

Zoom Out 3D – мобильная игра, которая может понравиться все поклонникам головоломок и загадок. Геймплейно все достаточно просто: сначала игрокам показывают увеличенную фотографию, а потом они должны определить, что же на ней изображено. В целом в видеоигре есть немало уникальных уровней, а также вариантов для кастомизации игрового персонажа.

Геймплей Zoom Out 3D: видео