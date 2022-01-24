Лучшие мобильные игры за последнюю неделю: качественный клон и новый лидер

На этой неделе в топе самых популярных мобильных игр произошло сразу несколько интересных изменений. Например, на первую позицию довольно неожиданно запрыгнула видеоигра Garena Free Fire.

Games24 с помощью портала Appmagic отобрал самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные видеоигры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store.

Топ за прошлую неделю Лучшие мобильные игры за последнюю неделю: неожиданный лидер и интересная новинка

Рейтинг лучших бесплатных мобильных игр за последнюю неделю:

Garena Free Fire Subway Surfers Roblox FIFA Soccer Candy Crush Saga Count Masters Race Master 3D Car Racing Paper Fold Magic Tiles 3 PUBG MOBILE

На этой неделе в топе самых популярных мобильных игр произошло немало перестановок. Головоломка Sponge Art, ранее возглавлявшая этот рейтинг, опустилась сразу на 11 место. А вот на 1 позицию довольно неожиданно поднялась королевская битва Garena Free Fire. Из других интересных изменений можно отметить очередной камбэк FIFA Soccer, Paper Fold и PUBG MOBILE.

Покинули десятку лучших такие проекты: Sponge Art (11 место), My Talking Tom 2 (15 место) и Fall Break (недостаточно загрузок). Стоит отметить, что на этот раз в топе нет новинок, поэтому мы расскажем о проекте, который был самым близким к этому:

Stumble Guys: Multiplayer Royale – мобильная видеоигра, которая разместилась лишь на 20 строчке общего рейтинга. Этот проект может заинтересовать всех поклонников Fall Guys: Ultimate Knockout, а все потому, что геймплейно и визуально эти видеоигры очень похожи. Наверное, мобильную игру можно даже назвать клоном, правда, очень качественным.

Геймплей Stumble Guys: Multiplayer Royale: видео