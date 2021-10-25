Лучшие мобильные игры за последнюю неделю: очередные новинки по мотивам "Игры в кальмара"

На этой неделе в топе самых популярных мобильных игр появилось две новинки, правда, лидер пока не изменился. Также интересно, что в рейтинге уже есть сразу пять видеоигр по мотивам сериала "Игра в кальмара".

Games24 с помощью портала Appmagic отобрал для вас самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные игры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store.

Топ за прошлую неделю Лучшие мобильные игры за последнюю неделю: "Игра в кальмара" и нестандартный раннер

Рейтинг лучших бесплатных мобильных игр за последнюю неделю:

456: Survival game Cookie Carver: Life Challenge Candy Challenge 3D Yes or No?! Squid.io Red Light Green Light Batatinha Frita Royale Roblox Subway Surfers Race Master 3D: Car Racing Count Masters

На этот раз в рейтинге самых популярных мобильных игр появилось две новинки, правда, на 1 строчке все равно продолжает удерживаться видеоигра 456: Survival game – симулятор выживания, созданный по мотивам сериала "Игра в кальмара". Стоит добавить, что в целом в этом рейтинге уже есть сразу пять таких проектов. Из интересных изменений можно отметить возвращение видеоигры Count Masters, хотя и лишь на 10 место.

На этой неделе покинули топ такие проекты: Flex Run 3D (13 место), Car Driving School: Car Games (15 место) и Garena Free Fire MAX (11 место). А впервые в рейтинг попали следующие мобильные игры:

Cookie Carver: Life Challenge – проект по мотивам сериала "Игра в кальмара", который сразу же запрыгнул на 2 место этого топа. В целом все достаточно стандартно: игрокам нужно принять участие в играх на выживание, а для этого надо лишь проходить уровни, которые очень напоминают задания из этого сериала.

Геймплей Cookie Carver: Life Challenge: видео

Squid.io Red Light Green Light – еще одна мобильная игра, которая была создана по мотивам сериала "Игра в кальмара". В целом этот проект почти ничем не отличается от всех подобных игр. Правда, важно отметить, что в этой видеоигре есть только один уникальный уровень.

Геймплей Squid.io Red Light Green Light: видео