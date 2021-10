Games24 с помощью портала Appmagic отобрал для вас самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные игры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store.

Топ за прошлую неделю Лучшие мобильные игры за последнюю неделю: MOBA с покемонами и обновленная королевская битва

Рейтинг лучших бесплатных мобильных игр за последнюю неделю:

456: Survival game Yes or No?! Candy Challenge 3D Flex Run 3D Roblox Batatinha Frita Royale Car Driving School: Car Games Subway Surfers Race Master 3D: Car Racing Garena Free Fire MAX

За последнюю неделю в рейтинге самых популярных мобильных игр произошло немало перестановок. Из подобных интересных изменений стоит отметить следующие: возвращение игры Race Master 3D: Car Racing, падение королевской битвы Garena Free Fire MAX, а также появление сразу шести новинок.

На этот раз покинули топ такие проекты: Pokemon UNITE (14 место), Money Run 3D (22 место), Garena Free Fire (13 место), Get Lucky (30 место), Destiny Run (26 место), Count Masters (11 место) и Bridge Race (29 место). А впервые в рейтинг попали следующие мобильные игры:

456: Survival game – видеоигра, которая была создана по мотивам популярного сериала "Игра в кальмара". Геймерам нужно взять на себя роль одного из участников этой игры на выживание. А всего в видеоигре есть сразу четыре задания из оригинального сериала.

Геймплей 456: Survival game: видео

Yes or No?! – мобильный проект, который очень сильно понравился игрокам из Индии и Бразилии. В этой видеоигре геймерам нужно переиграть девушку, которая вслепую пытается угадать, съедобный ли продукт вы ей предлагаете. Стоит добавить, что в игре есть уровни, где сами игроки должны понять, какую пищу им предлагают.

Геймплей Yes or No?!: видео

Candy Challenge 3D – еще одна мобильная игра, которая была создана по мотивам сериала "Игра в кальмара". В этой видеоигре игрокам также предстоит принять участие в играх на выживание. Правда, в этом проекте есть не только задания из оригинального сериала, но и небольшие игры.

Геймплей Candy Challenge 3D: видео

Flex Run 3D – видеоигра, которую создала известная французская студия VOODOO. В целом это очередной представитель "семьи" раннеров, но со своей оригинальной концепцией. Дело в том, что игрокам для прохождения уровней нужно не бегать, а стоять на месте и не врезаться в предметы. Для этого надо лишь занимать правильную позу.

Геймплей Flex Run 3D: видео

Batatinha Frita Royale – еще один проект для мобильных платформ, который был создан по мотивам сериала "Игра в кальмара". В целом эта видеоигра похожа на вышеупомянутые, правда, пока в ней есть только одно оригинальное задание.

Геймплей Batatinha Frita Royale: видео

Car Driving School: Car Games – мобильная игра, которая больше всего понравилась игрокам из Индии. В этой видеоигре для прохождения уровней нужно не соревноваться в заездах на скорость, а ездить по правилам. То есть этот проект может заинтересовать тех геймеров, которые хотят получить водительское удостоверение.

Геймплей Car Driving School: Car Games: видео