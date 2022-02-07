Лучшие мобильные игры за последнюю неделю: поиск пришельцев и клон Minecraft

7 февраля 2022 , 12:02
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Источник:

Appmagic

В топе самых популярных мобильных видеоигр на этот раз появились две новинки и сменился лидер. На первую строчку вышел культовый раннер с названием Subway Surfers.

Games24 с помощью портала Appmagic отобрал самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные видеоигры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store.

Топ за прошлую неделю Лучшие мобильные игры за последнюю неделю: интересный симулятор и неожиданное возвращение

Рейтинг лучших бесплатных мобильных игр за последнюю неделю:

  1. Subway Surfers
  2. Garena Free Fire
  3. Roblox
  4. Count Masters
  5. Candy Crush Saga
  6. Craft Earth Boy
  7. Find the Alien
  8. Race Master 3D Car Racing
  9. Magic Tiles 3
  10. PUBG MOBILE

На этой неделе в топе самых популярных мобильных игр произошло несколько перестановок. Королевская битва Garena Free Fire, ранее возглавлявшая этот топ, опустилась на 2 строчку. А вот на 1 место поднялся культовый раннер Subway Surfers. Из интересных изменений еще можно отметить камбэк видеоигры PUBG MOBILE.

Покинули десятку лучших такие проекты: Truck Simulator Truck Games (21 место), Paper Fold (37 место) и Ludo King (13 место). А впервые в рейтинг попали такие игры:

Craft Earth Boy – симулятор с видом от первого лица, который очень похож на популярную игру Minecraft. В этой видеоигре геймерам нужно заниматься исследованием мира и строительством. Также в игре есть творческий режим с неограниченными ресурсами. Разработчики отметили, что в их проекте есть немало разнообразных блоков, поэтому построить можно почти что угодно.

Игровой процесс Craft Earth Boy: видео

 

Find the Alien – мобильный проект, который очень понравился игрокам из Индонезии. Геймерам нужно взять на себя роль персонажа, занимающегося поиском замаскированных пришельцев. Для этого он использует специальный пистолет и устройство, позволяющее сканировать людей. В целом в этой видеоигре увлекательный игровой процесс и немало уникальных уровней.

Геймплей Find the Alien: видео

 

Автор: Олег Шагалієв