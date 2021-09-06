Лучшие мобильные игры за последнюю неделю: симулятор поединков и интересная музыкальная новинка

В рейтинге самых популярных мобильных игр появилось сразу несколько новинок, а также сменился лидер. Достаточно неожиданно на первое место запрыгнула видеоигра Destiny Run.

Games24 с помощью портала Appmagic отобрал для вас самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные игры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store.

Топ за прошлую неделю Лучшие мобильные игры за последнюю неделю: уверенный лидер и интересная новинка от MARVEL

Рейтинг самых лучших бесплатных мобильных игр за последнюю неделю выглядит следующим образом:

Destiny Run Fidget Toys Trading Subway Surfers My Talking Angela 2 Garena Free Fire Bridge Race Angle Fight 3D Count Masters Roblox Beatstar Touch Your Music

На этой неделе в рейтинге самых популярных мобильных игр есть сразу несколько интересных изменений, а самое главное, что также появился новый лидер. Видеоигра Fidget Toys Trading опустилась на 2 место, а тройку лучших на этот раз замкнул известный раннер Subway Surfers. В середине топа и его второй половине без особых изменений: My Talking Angela 2, Garena Free Fire, Bridge Race, Count Masters и Roblox.

На этот раз топ самых популярных мобильных игр покинули: MARVEL Future Revolution (14 место), Ludo King (11 место) и Doll Designer (12 место). Впервые в рейтинг попали:

Destiny Run – видеоигра от студии VOODOO, которая сразу же запрыгнула на 1 место этого топа. По жанру это очередной представитель "семьи" раннеров, но со своей оригинальной концепцией. Геймерам нужно выбрать, куда отправляется их персонаж – в рай или ад, а уже во время забегов собирать "райские" или "адские" предметы. В целом в игре очень простое управление, а также немало уникальных уровней.

Геймплей видеоигры Destiny Run: видео

Angle Fight 3D – мобильная игра, которая очень понравилась игрокам из Бразилии. Геймеры должны помочь персонажу, который хочет победить вооруженного врага. Для этого нужно выбрать определенное оружие, а затем поставить своего героя в такую боевую позу, которая поможет ему выйти победителем из этого поединка. Разработчики отметили, что в игре есть разнообразное вооружение, а также немало интересных уровней.

Геймплей видеоигры Angle Fight 3D: видео

Beatstar Touch Your Music – музыкальная игра, которая на этой неделе остановилась лишь на 10 строчке этого рейтинга. Геймплейно все очень просто: игрокам нужно следовать ритму различных песен, а для этого надо вовремя нажимать на объекты, которые появляются на экране. В целом в игре немало очень полярных треков, а также интуитивно простое управление.

Трейлер видеоигры Beatstar Touch Your Music: видео