Лучшие хайлайты группового этапа IEM Cologne 2024: гренадеры из SAW и клатч украинца

16 августа стартует плей-офф IEM Cologne 2024 по Counter-Strike 2, поэтому мы предлагаем освежить в памяти лучшие моменты группового этапа, среди которых есть и победы украинских игроков.

Сегодня (16 августа) в 16:45 стартует первый четвертьфинальный поединок нынешней "катедрали" CS 2 между коллективами SAW и Faze и мы ожидаем от команд напряженной борьбы и хайлайтов не хуже, чем те, что были на групповом этапе. А напомнить вам о них поспешит Games 24.

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SAW подорвали уверенность G2

В первой своей игре одни из фаворитов соревнований G2 умудрились проиграть, вероятно, главному открытию этого турнира – португальцам из SAW.

Наиболее памятным раундом противостояния стал гренадерский подвиг последних, когда те, играя за террористов на Inferno, забросали гранатами сразу двух опорников точки B.

Гренадерство от SAW – смотреть видео

Этот раунд стал решающим на карте и подарил зрителям первую сенсацию IEM Cologne 2024.

Этот "банан" принадлежит ZywOo

Французская легенда Counter-Strike решила долго не разгоняться и выдала один из лучших пистолетных раундов турнира сразу в своем же первом раунде.

Жертвами стали все игроки команды Furia, которые на Inferno решили применить свою известную тактику "раш B", но получилось у них только поспешно перейти во 2 раунд, после точных выстрелов Матье, который самостоятельно ликвидировал всех бразильцев.

Обычная пистолетка от ZywOo – посмотрите ролик

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"Oops, ZywOo did it again"

Как удачно подписал этот момент официальный аккаунт ESL в соцсети Х: "просто еще один пистолетный эйс от ZywOo. Вот и все".

И вправду, лучше и не скажешь.

Эйс Матье против MOUZ – смотреть ролик

Никогда не списывайте со счетов Faze

Этот хайлайт не является удивительным моментом сам по себе, но показывает стойкость и мастерство коллектива Faze, которые, казалось бы, уже проиграли Mirage, ведь Team Liquid вели в счете 11:1, но не смогли довести работу до конца.

В сверхтяжелом раунде, подопечные Фина "karrigan" Андерсена сумели перевести поединок в овертайм, а уже там дожали соперников и вырвали победу в матче и проход в плей-офф.

Раунд, подаривший овертаймы – посмотрите видео

Для Ваховского неважно сколько соперников против него, пока есть патроны

Украшением финального поединка группы A стал момент, который подарил нам звездный рифлер NAVI – Валерий "b1t" Ваховский.

Оставшись в одиночку против 4 соперников на карте Ancient, он не только сумел прорваться на точку B, но и заложить взрывчатку.

Далее – дело двух точных выстрелов и "рожденные побеждать" взяли важный для себя раунд.