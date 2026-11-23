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Калибровка расширенного динамического диапазона (HDR) работает некорректно и искажает итоговое изображение в GTA 6. Однако это можно исправить с помощью настроек, сообщает HDTVTest на YouTube.

Почему стандартная калибровка изображения в GTA 6 работает некорректно?

Эксперты из авторитетного канала HDTVTest провели подробный анализ работы системы визуализации на профессиональном мониторе Sony BVM-HX3110 стоимостью 30 тысяч фунтов стерлингов.

В ходе тестирования выяснилось, что тестовый шаблон в меню игры показывает неверные данные. Когда пользователь устанавливает значение максимальной яркости на уровне 1000 нит, реальный пиковый показатель яркости солнца в игре составляет всего 600 нит.

Внутри самой игры солнце показывает всего 600 нит, хотя тестовый шаблон Rockstar измеряет значение строго по инструкции– прокомментировал специалист канала HDTVTest.

Причина такого поведения заключается во взаимодействии трех основных параметров: максимальной яркости (Max Brightness), уровня черного (Black Levels) и бумажного белого (Paper White).

Геймеры обычно уменьшают параметр "бумажного белого" со стандартного значения 50 до более естественных 35, чтобы устранить эффект выцветшего изображения. Однако именно это снижение автоматически уменьшает общую пиковую яркость всего изображения в игре. Кроме того, снижение параметра "бумажного белого" ниже отметки 50 делает настройку уровня черного чрезвычайно чувствительной.

Если оставить уровень черного на нуле, в темных сценах пропадают важные детали из-за потери градаций серого. Например, во время пролога, где главный герой Джейсон впервые встречает Люсию, чрезмерный контраст полностью скрывает детали в тенях.

Подробный разбор проблемы: смотрите видео

Чтобы исправить искажения и получить настоящие 1000 нит яркости, специалисты рекомендуют установить параметр максимальной яркости на уровне 2000.

Для настройки уровня черного стоит выключить свет в комнате, опустить параметр до нуля, а затем постепенно поднимать его до появления первых деталей шахматного узора, что соответствует значению примерно в 20 пунктов.

Оптимальный параметр "бумажного белого" составляет 35.

Именно эти шаги позволяют полностью раскрыть графический потенциал игры и получить "сочное" изображение на телевизорах с поддержкой HDR.

Несмотря на некоторые проблемы, игра уже получила восторженные отзывы критиков со средней оценкой 99 баллов из 100 возможных на сайте Metacritic, а общие доходы только за первые сутки превзошли кассовые сборы фильма "Мстители: Финал".