Известны рейтинги украинских футболистов в EA FC 25 – кто оказался лучшим

За неделю до выхода EA FC 25 стали известны рейтинги игроков в будущем футбольном симуляторе. Кто из украинцев оказался лучшим – узнайте в материале.

В сети появилась база рейтингов игроков из будущей EA FC 25, что дало возможность посмотреть кто из украинских футболистов оказался лучшим в этом году, информирует Games 24.

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Довбик и Цыганков – лидеры по рейтингу

Новая часть известного футбольного симулятора обещает немало изменений для игрового процесса: от новых финтов и движений игроков до различных тактических нюансов.

Трейлер проекта – смотреть видео

Хотя это все геймеры, предзаказавшие игру, смогут испытать только 20 сентября (27 выйдет стандартная версия) взглянуть на карточки футболистов можно прямо сейчас на специализированных ресурсах.

Благодаря этому стал известен топ-12 лучших украинских игроков в новом симуляторе.

Среди тройки лидеров по рейтингу оказались:

форвард Ромы Артем Довбик (84) ;

; вингер Жироны Виктор Цыганков (83) ;

; голкипер Реала Андрей Лунин (81).

Лучшие украинские футболисты в EA FC 25 / Коллаж 24 Канала / EA Sports

Многообещающе с точки зрения игрового процесса выглядят те же Довбик и Цыганков. Неплохие характеристики также имеет Михаил Мудрик.

Поэтому, украинские поклонники EA FC вполне смогут использовать карточки земляков на начальном этапе игры в режиме Ultimate Team.