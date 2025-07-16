Mafia: The Old Country – первые впечатления от криминальной истории от IGN

Новая часть культовой серии Mafia: The Old Country обещает вернуть игроков к линейному, насыщенному сюжету, отойдя от формата открытого мира. Игра перенесет геймеров в Сицилию начала 1900-х годов, где юный герой становится частью мафиозного мира.

Первые впечатления от нескольких часов игры, которыми поделилось игровое издание IGN, раскрывают, как разработчики стремились сохранить дух оригинальных частей франшизы, сообщает 24 Канал.

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Журналисты отметили, что после трех часов прохождения становится понятно, насколько тщательно разработчики подошли к изображению трансформации Энцо с невинного парня в полноправного члена криминального синдиката.

В ранних главах (3, 4 и 5) игрок вместе с героем выполняет задания, которые постепенно вводят его в мир преступности. Например, в одной из миссий Энцо сопровождают двое напарников – Лука, который призывает к сдержанности, и Чезаре, предпочитающий силовые методы. Эти персонажи создают интересный контраст, будто ангел и демон на плечах героя, влияя на его решения.

Графика и атмосфера Сицилии впечатляют благодаря использованию Unreal Engine 5, что позволяет создать живописные пейзажи с зелеными холмами и безупречным голубым небом. Путешествия на лошадях между локациями добавляют игре особого шарма, а каждая лошадь имеет собственный характер, хотя это не влияет на геймплей.

К тому же, в игре есть возможность фотографировать пейзажи с помощью камеры, что добавляет атмосферности (по крайней мере это будет доступно в одной из игровых миссий, хотя в сети пользователи уже успели порадоваться наличию фотомода, и зря, поскольку разработчики отрицали его как минимум на релизе).

По боевой системе, то особое внимание уделено ближнему бою, в частности использованию ножей. Игроки могут открывать новые виды этого оружия с уникальными характеристиками, что позволяет адаптировать стиль боя под себя.

Стелс-механика также хорошо реализована, с возможностью прятать тела врагов и использовать специальные бонусы, например, для уменьшения шума шагов. Стрельба в игре выполнена в знакомом стиле шутеров от третьего лица с укрытиями, что будет привычным для фанатов серии и жанра в целом.

Интересна и сюжетная линия, связана с дочерью дона Торрези, Изабеллой, к которой Энцо испытывает симпатию. Одна из миссий включает драматические события, такие как похищение и погоня, добавляющие напряжения и эмоциональной глубины истории.

Какой будет Mafia: The Old Country – смотрите видео: