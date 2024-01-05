Нед Люк – актер, воплотивший в жизнь Майкла Де Санту для Grand Theft Auto 5, в интервью дал искренний совет актерскому составу будущей GTA 6.

Достойно внимания Гемблинг в цифрах и трендах: как прошел 2023 год для индустрии

После релиза GTA 5 в 2013 году, Нед Люк получил огромный прилив популярности благодаря своей роли в игре.

Актер и по сей день пользуется своей узнаваемостью среди геймеров, часто обращаясь к поклонникам в социальных сетях в образе своего виртуального героя или даже иногда проводя стримы игры.

В недавнем интервью для IGN, Нед поделился мыслями о дебютном трейлере и персонажах Grand Theft Auto 6, а также дал несколько советов тем, кто в конечном итоге окажется актерами, стоящими за новыми героями – Люсией и Джейсоном.

Актер и его виртуальный протеже / Фото с X

Интересно, что некоторые геймеры уверены, что уже нашли исполнительницу роли Люсии, по их мнению, ею стала актриса Ана Эспозито.

Нед Люк отметил, что эти актеры, кем бы они ни были, несомненно, привлекут к себе огромное внимание, когда GTA 6 наконец-то выйдет, особенно потому, что невероятная графика проекта сделает так, что их персонажи будут выглядеть практически так же, как они в реальной жизни.

Люк посоветовал актерам "наслаждаться своими 15 минутами славы" как можно дольше и добавил что, преданная база поклонников GTA поможет им держаться на плаву довольно долго.

Напомним, что релиз GTA 6 планируется на 2025 год для консолей PlayStation 5 и Xbox Series, а геймерам на ПК придется подождать.