Нед Люк – актор, який втілив у життя Майкла Де Санту для Grand Theft Auto 5, у свіжому інтерв'ю дав щиру пораду акторському складу майбутньої GTA 6.

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Після релізу GTA 5 у 2013 році, Нед Люк отримав величезний прилив популярності, завдяки своїй ролі у грі.

Актор і по цей день користується своєю впізнаваністю серед геймерів, часто звертаючись до шанувальників у соціальних мережах в образі свого віртуального героя чи навіть іноді стрімлячи гру.

У нещодавньому інтерв'ю для IGN, Нед поділився думками про дебютний трейлер і персонажів Grand Theft Auto 6, а також дав кілька порад тим, хто в кінцевому підсумку виявиться акторами, що стоять за новими героями – Люсією та Джейсоном.

Актор та його віртуальний протеже / Фото з X

Цікаво, що деякі геймери впевнені, що вже знайшли виконавицю ролі Люсії, на їх думку, нею стала акторка Ана Еспозіто.

Нед Люк зазначив, що ці актори, ким би вони не були, безсумнівно, привернуть до себе величезну увагу, коли GTA 6 нарешті вийде, особливо через те, що неймовірна графіка проєкту зробить так, що їхні персонажі виглядатимуть практично так само, як вони в реальному житті.

Отож, Люк порадив акторам "насолоджуватися своїми 15 хвилинами слави" якомога довше і додав що, зрештою, віддана база шанувальників GTA допоможе їм триматися на плаву досить довго.

Нагадаємо, що реліз GTA 6 планується на 2025 рік для консолей PlayStation 5 та Xbox Series, а геймерам на ПК доведеться зачекати.