Макрон поздравил французских разработчиков, побивших рекорд The Game Awards 2025

Президент Франции Эммануэль Макрон оценил достижения разработчиков лучшей видеоигры 2025 года, которые завоевали сердца геймеров со всего мира и торжествовали на TGA 2025.

TGA 2025 определила победительницу в главной категории – "Игра года". Ею ожидаемо стал проект, который еще до церемонии установил фантастический рекорд, информирует 24 Канал со ссылкой на сайт The Game Awards.

К теме Clair Obscur: Expedition 33 установила рекорд The Game Awards 2025 еще до церемонии

Что Макрон сказал разработчикам Expedition 33?

Речь, конечно, о дебютной игре студии Sandfall Interactive – Clair Obscur: Expedition 33, которая получила целых 11 номинаций на престижной премии.

Люди, причастные к ее созданию, 9 раз поднимались на сцену The Game Awards 2025 чтобы получать награды, что тоже стало новым рекордом, превзойдя достижение The Last of Us Part 2, сообщает Windows Central.

Не остался в стороне от этого безумного триумфа президент Франции Эммануэль Макрон, который поздравил студию, подчеркнув, что та стала первой французской компанией, которой покорилось подобное свершение.

Большая гордость для Монпелье и Франции. Поздравления всей команде Sandfall Interactive. Для следующих поколений и тех, что будут после!,

– написал он в своем Instagram.

Какой была реакция на релиз Clair Obscur: Expedition 33?