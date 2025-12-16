Макрон поздравил французских разработчиков, побивших рекорд The Game Awards 2025
- Студия Sandfall Interactive с дебютной игрой Clair Obscur: Expedition 33 получила 9 наград на The Game Awards 2025, установив новый рекорд.
- Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил разработчиков, отметив, что это большая гордость для Монпелье и Франции.
Президент Франции Эммануэль Макрон оценил достижения разработчиков лучшей видеоигры 2025 года, которые завоевали сердца геймеров со всего мира и торжествовали на TGA 2025.
TGA 2025 определила победительницу в главной категории – "Игра года". Ею ожидаемо стал проект, который еще до церемонии установил фантастический рекорд, информирует 24 Канал со ссылкой на сайт The Game Awards.
Что Макрон сказал разработчикам Expedition 33?
Речь, конечно, о дебютной игре студии Sandfall Interactive – Clair Obscur: Expedition 33, которая получила целых 11 номинаций на престижной премии.
Люди, причастные к ее созданию, 9 раз поднимались на сцену The Game Awards 2025 чтобы получать награды, что тоже стало новым рекордом, превзойдя достижение The Last of Us Part 2, сообщает Windows Central.
Не остался в стороне от этого безумного триумфа президент Франции Эммануэль Макрон, который поздравил студию, подчеркнув, что та стала первой французской компанией, которой покорилось подобное свершение.
Большая гордость для Монпелье и Франции. Поздравления всей команде Sandfall Interactive. Для следующих поколений и тех, что будут после!,
– написал он в своем Instagram.
Какой была реакция на релиз Clair Obscur: Expedition 33?
Интересно, что Макрон не впервые высказался об Expedition 33, ведь еще в мае президент назвал проект "ярким примером французской смелости и креативности".
Тогда игра вошла в историю, получив рекордно высокую оценку геймеров на портале metacritic.
Успех проекта заставил разработчиков практически сразу начать работу над DLC и сиквелом. Сразу после победы на TGA 2025, Sandfall объявила о бесплатном обновлении, которое кроме нового контента добавило в игру украинскую текстовую локализацию.