Игрок Marvel Rivals стал безумно популярным за одно видео – как ему это удалось

Геймер набрал более 400 тысяч просмотров в своем дебютном видео на YouTube, просто-таки уничтожив стримеров в популярной игре Marvel Rivals, играя за самого слабого персонажа.

Фанат Marvel Rivals под ником TeamCaptain дебютировал на YouTube с сотнями тысяч просмотров, после того, как стал известным за свою мастерскую игру за "худшего" персонажа игры, сообщает 24 Канал со ссылкой на Dexerto.

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Настоящий скилл покорил зрителей

Большинство успешных игроков Marvel Rivals считают Wolverine (Росомаху) худшим героем в игре.

Но, как оказалось, у этого персонажа есть свои секреты, которые позволяют ему стать едва ли не самой сильной боевой единицей на сервере. Однако, для их реализации вы должны быть на удивление искусным, прямо как наш герой TeamCaptain.

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Несмотря на то, что молодой человек никогда не занимался Ютубом, первый игровой ролик на его канале набрал более 400 тысяч просмотров за считанные дни, когда слухи о его нереальном скилле начали распространяться сообществом поклонников Marvel Rivals.

В своем видео, геймер продемонстрировал полную доминацию над соперниками и стал настоящей грозой стримеров, "охотясь" за ними как настоящая росомаха в однопользовательских лобби.

Ролик геймера – смотрите видео

Также удивительным аспектом игры TeamCaptain является то, что он родом из Шотландии и играет на североамериканских серверах с постоянным пингом от 100 до 150.

Сейчас геймер получил такую славу среди игроков Marvel Rivals, что оппоненты заблаговременно "банят" Wolverine, увидев знакомый никнейм в лобби, поэтому молодому человеку, похоже, придется достичь идеального управления еще несколькими персонажами, чтобы продолжить свою доминацию на серверах.