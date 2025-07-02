Трейлер 3 сезона Marvel Rivals представляет двух невероятных героев и нового врага

Мир онлайн-шутера Marvel Rivals пополняется двумя культовыми персонажами. В новом кинематографическом трейлере третьего сезона "The Abyss Awakens" игроков ждет встреча с могущественным врагом Кнуллом, волной скинов на тему симбионтов и ускоренным обновлением контента.

Новые герои и демонический Кнулл: что готовит третий сезон

С выходом следующего обновления игроки получат возможность сыграть за Джин Грей (Феникс) и Блейда. Последнего игроки ждали еще во время первого "вампирского" сезона, но не получили. Теперь разработчики догоняют, осуществляя мечты пользователей, сообщает 24 Канал со ссылкой на IGN.

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Джин Грей получила уникальную особенность – она сможет использовать силу Феникса в своих телекинетических способностях. В трейлере мы видим что-то вроде, огненного компаньона, который может атаковать вместе с героиней.

Способности Блейда неизвестны, но он будет обладать огненным мечом.

Роли новых героев пока держат в секрете.

Новым антагонистом нового сезона станет Кнулл - король симбионтов, который объединится с Гелой для захвата власти. По сюжету, Джин Грей будет пытаться уничтожить планету Клинтар до восстания тьмы, а помогать ей будет Блейд, охотник на вампиров.

Разработчики также показали ряд скинов в стиле симбионтов: от самой Гелы до Росомахи, Блейда и других героев. Наибольший восторг у игроков вызвал скин для акулы Джеффри (Jeffrey Land Shark).

Старт сезона запланирован на 11 июля.

Отныне разработчик NetEase Games ускоряет выпуск обновлений: каждый сезон будет длиться два месяца вместо прежних трех, чтобы удерживать интерес игроков.

Команда также учитывает отзывы сообщества: недавно в игре состоялся масштабный редизайн для Стратегов после забастовки игроков поддержки.

Смотрите трейлер третьего сезона Marvel Rivals: видео