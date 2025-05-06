Киберспортивный Marvel Rivals только что вырос от сотен тысяч призовых долларов до миллионов

Киберспортивный шутер Marvel Rivals переходит на новый уровень – предстоящий турнир Ignite получит рекордный призовой фонд в 3 миллиона долларов. Это самое масштабное событие в истории игры, которое объединит пять регионов и потенциально изменит ее позиции в мире профессионального киберспорта.

Очень много денег

Командный шутер от NetEase стремительно наращивает свои киберспортивные амбиции. Компания официально объявила о проведении Marvel Rivals Ignite – масштабного турнира с призовым фондом в более чем 3 миллиона долларов. Это крупнейшее событие за всю короткую историю игры, и оно уже всколыхнуло сообщество, сообщает 24 Канал со ссылкой на eSportsInsider.

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Турнир стартует в мае 2025 года и охватит пять ключевых регионов: объединенные Северную и Южную Америки, EMEA (европейские страны), Азию, отдельно Китай и Океанию. Из всего призового фонда один миллион долларов будет разыгран в гранд-финале, где сильнейшая команда получит титул чемпиона. Форматы, список участников и точное расписание соревнований пока не раскрываются, но NetEase уже пообещала поделиться подробностями в ближайшее время.

Уровень масштабов этого турнира разительно превышает предыдущие события Marvel Rivals. До этого самым большим по объему призовых считался пакет в 500 тысяч долларов, распределенный между региональными соревнованиями. Первый турнир – Marvel Rivals Invitational – привлек внимание серьезных киберспортивных организаций и имел фонд в 100 тысяч долларов. Но предстоящий Ignite превосходит все, что было до сих пор.

Этот скачок – не случайность. Еще в начале 2025 года игровой директор Marvel Rivals заявлял, что команда разработчиков имеет целью построить полноценную экосистему, где сосуществуют как соревновательные, так и казуальные игроки. Запуск Ignite является прямым продолжением этой стратегии и четким сигналом, что NetEase делает ставку на киберспорт как на главное направление развития игры.

Даже несмотря на недостаток конкретных деталей, одно уже очевидно – Marvel Rivals Ignite станет ключевой точкой в становлении игры как киберспортивной дисциплины. Во время, когда сообщество испытывало определенное снижение активности после запуска второго сезона, анонс этого турнира стал сильным импульсом для восстановления интереса. Теперь осталось дождаться раскрытия всех карт и увидеть, какие команды будут соревноваться за звание лучшей.