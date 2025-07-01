Дорожная карта третьего сезона Marvel Rivals показывает, когда ждать самые большие обновления

Компания NetEase обнародовала планы на первую половину третьего сезона Marvel Rivals под названием "The Abyss Awakens", который начался 11 июля и продлится до 8 августа 2025 года. Игроков ждут новые герои, уникальные скины, специальные события и масштабные киберспортивные соревнования.

Что дальше в Marvel Rivals?

Третий сезон Marvel Rivals приносит много интересного контента для фанатов игры. Мы уже знаем о том, что выйдут два новых героя, поскольку об этом объявили ранее. Теперь же мы имеем больше подробностей, пишет 24 Канал со ссылкой на eSportsInsider.

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11 июля 2025 года : запуск сезона с новым героем Фениксом (Джин Грей), картой Klyntar: Celestial Husk и событием Milano Repair Logs. В этот день также провели техническое обслуживание серверов.

: запуск сезона с новым героем Фениксом (Джин Грей), картой Klyntar: Celestial Husk и событием Milano Repair Logs. В этот день также провели техническое обслуживание серверов. 18 июля 2025 года : выход летних костюмов для Локи, Тора, Карателя, Псайлок и Луны Сноу, а также старт специального летнего события.

: выход летних костюмов для Локи, Тора, Карателя, Псайлок и Луны Сноу, а также старт специального летнего события. 25 июля 2025 года : релиз скинов по мотивам фильма Marvel Studios "The Fantastic Four: First Steps" для Существа, Факела, Невидимой Женщины и Мистера Фантастика, а также новая командная способность для Существа и Факела.

: релиз скинов по мотивам фильма Marvel Studios "The Fantastic Four: First Steps" для Существа, Факела, Невидимой Женщины и Мистера Фантастика, а также новая командная способность для Существа и Факела. 1 августа 2025 года : новые скины Phoenix Demon для Magik и Phoenix Panther для Черной Пантеры. В этот же день стартует вторая стадия турнира Marvel Rivals Ignite.

: новые скины Phoenix Demon для Magik и Phoenix Panther для Черной Пантеры. В этот же день стартует вторая стадия турнира Marvel Rivals Ignite. 8 августа 2025 года: начало второй части сезона. Судя по всему, Блейд выйдет где-то в этот период.

Какими будут киберспортивные события?

Третий сезон также станет ареной для масштабных соревнований:

Marvel Rivals Ignite Mid-Season Finals : ключевой турнир сезона, где региональные чемпионы, такие как Sentinels и Brr Brr Patapim, будут бороться за призовой фонд в размере 500 000 долларов.

: ключевой турнир сезона, где региональные чемпионы, такие как Sentinels и Brr Brr Patapim, будут бороться за призовой фонд в размере 500 000 долларов. Marvel Rivals Ignite Stage 2 : стартует 1 августа с открытыми квалификациями во всех регионах. Лучшие команды будут соревноваться с приглашенными участниками первой стадии.

: стартует 1 августа с открытыми квалификациями во всех регионах. Лучшие команды будут соревноваться с приглашенными участниками первой стадии. PlayStation Cup: ежемесячный турнир с двумя этапами в июле (1-26 июля) и августе (1-30 августа). Все желающие могут зарегистрироваться, чтобы выиграть внутриигровые награды, трофеи для фракций и титулы.

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