Пиратская сборка Marvel Tōkon оказалась лучше оригинала, поскольку в ней нет Denuvo

Игроки в Marvel Tōkon столкнулись с парадоксальной ситуацией, когда нелегальная копия игры демонстрирует значительно более высокое качество работы, чем официальный продукт в магазине Steam. Главным виновником технических проблем называют агрессивную защиту от копирования и программное обеспечение для борьбы с мошенниками.

Почему пиратская сборка опередила оригинал?

Пока честные покупатели пытаются добиться стабильной частоты кадров, взломанная версия Marvel Tōkon без особых усилий демонстрирует идеальную производительность, пишет Wccftech. Причиной такого разрыва стала встроенная защита в стиле Denuvo и дополнительное программное обеспечение для борьбы с мошенничеством, которое буквально парализует лицензионную версию.

Специалисты и рядовые пользователи заметили, что именно эти фоновые процессы потребляют огромное количество ресурсов центрального процессора. В официальной версии, доступной в Steam, наблюдаются постоянные микрозадержки и внезапные падения частоты кадров. Это существенно портит игровой опыт, особенно в динамичных сражениях, где каждая миллисекунда имеет значение.

В то же время пиратская сборка, из которой хакеры удалили все цифровые ограничения, демонстрирует безупречную плавность на уровне 60 кадров в секунду.

Это не первый случай в истории индустрии, когда легальные пользователи страдают от антипиратских мер, которые на самом деле не помогают. Несмотря на намерения издателей защитить свои доходы, такие методы часто бьют по обычным фанатам, которые заплатили за игру полную цену. В случае с Marvel Tōkon разница оказалась настолько заметной, что игровое сообщество начало активно требовать от разработчиков оптимизации или полного удаления вредных систем защиты.

Игроки активно публикуют сравнительные видео, доказывающие превосходство взломанной копии, которую Denuvo не защитил. Даже на мощных системах официальная игра не может обеспечить такую же стабильность, как пиратская версия на компьютерах среднего класса. Если разработчики не выпустят соответствующий патч в ближайшее время, репутация проекта может серьезно пострадать, ведь ситуация выглядит как наказание за честную покупку.