Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
Games Новости Самый смешной мем в истории "Людей Икс" появится в фильме "Marvel's Wolverine" – где же его спрятали?
29 августа, 18:45
3

Самый смешной мем в истории Людей Икс появится в Marvel's Wolverine – где его спрятали

Максим Задворский

Новый трейлер долгожданной Marvel's Wolverine подарил фанатам не только массу экшена, но и отличный повод для улыбки, ведь разработчики отдали дань уважения культовому мему.

Insomniac Games решили добавить в игру прямую отсылку к культовому мему с Росомахой, который обожают миллионы людей по всему миру, сообщает 24 Канал.

Новая игра, но старый печальный Логан

В свежем видео разработчики показали меню выбора уровней, где игроки смогут перепроходить прошлые миссии.

На фоне этого меню внимательные геймеры заметили знакомую картину: Логан лежит в постели и с тоской в глазах смотрит на маленькую рамку с фотографией в своих руках.

Это прямая и очень забавная отсылка к знаменитому интернет-мему "Wolverine Crush", который появился благодаря анимационному сериалу о Людях Икс девяностых годов.

В оригинальном эпизоде мультсериала Росомаха с завистью рассматривал фотографию, на которой Джин Грей стояла рядом с Циклопом. Теперь этот грустный момент увековечили в современной игре для консоли PlayStation 5.

Полное видео с находкой: смотрите ролик

По информации с PlayStation Blog, экран повторного прохождения миссий появляется в так называемой "Logan's Nightmare Cabin".

Путешествуя по различным игровым уровням, игроки будут натыкаться на иллюзорные двери, ведущие в этот "кошмарный" вариант дома главного героя.

Именно там пользователи смогут проходить разнообразные испытания, а также выбирать уже завершенные задания для повторного прохождения.

Marvel's Wolverine выйдет эксклюзивно для PS5 уже 15 сентября 2026 года и будет стоить 2 199 гривен (2 399 гривен за Deluxe-издание).

#РЕКЛАМА
24 Канал
SINQU Esports
31.08.26, 11:00
Переможе SINQU Esports
3.3
Зробити ставку
ILLYRIANS
ЛІЦЕНЗІЯ КРАІЛ №128 ВІД 08.08.2023
(21+). УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.