Самый смешной мем в истории Людей Икс появится в Marvel's Wolverine – где его спрятали

Новый трейлер долгожданной Marvel's Wolverine подарил фанатам не только массу экшена, но и отличный повод для улыбки, ведь разработчики отдали дань уважения культовому мему.

Insomniac Games решили добавить в игру прямую отсылку к культовому мему с Росомахой, который обожают миллионы людей по всему миру, сообщает 24 Канал.

Новая игра, но старый печальный Логан

В свежем видео разработчики показали меню выбора уровней, где игроки смогут перепроходить прошлые миссии.

На фоне этого меню внимательные геймеры заметили знакомую картину: Логан лежит в постели и с тоской в глазах смотрит на маленькую рамку с фотографией в своих руках.

Это прямая и очень забавная отсылка к знаменитому интернет-мему "Wolverine Crush", который появился благодаря анимационному сериалу о Людях Икс девяностых годов.

Insomniac did the Wolverine meme pic.twitter.com/hcgBlTXhfN – Culture Crave (@CultureCrave) August 28, 2026

В оригинальном эпизоде мультсериала Росомаха с завистью рассматривал фотографию, на которой Джин Грей стояла рядом с Циклопом. Теперь этот грустный момент увековечили в современной игре для консоли PlayStation 5.

Полное видео с находкой: смотрите ролик

По информации с PlayStation Blog, экран повторного прохождения миссий появляется в так называемой "Logan's Nightmare Cabin".

Путешествуя по различным игровым уровням, игроки будут натыкаться на иллюзорные двери, ведущие в этот "кошмарный" вариант дома главного героя.

Именно там пользователи смогут проходить разнообразные испытания, а также выбирать уже завершенные задания для повторного прохождения.

Marvel's Wolverine выйдет эксклюзивно для PS5 уже 15 сентября 2026 года и будет стоить 2 199 гривен (2 399 гривен за Deluxe-издание).