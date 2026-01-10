Илон Маск назвал самого младшего ребенка в честь мощного заклинания из видеоигры
- Илон Маск назвал свою младшую дочь Комета Азура в честь мощного заклинания из видеоигры Elden Ring.
- Его сына зовут Страйдер Сехар, имя которого вдохновлено псевдонимом Арагорна из "Властелина колец" и физиком Субрахманьяном Чандрасехаром.
Миллиардер Илон Маск рассказал о том как выбрал имя для своей дочери. К большому удивлению, вдохновением послужило одно из самых мощных заклинаний в известной игре.
Одна из 14 детей миллиардера получила свое имя благодаря отцовскому увлечению видеоиграми, сообщает 24 Канал со ссылкой на Dexerto.
Интересно 95-летняя бабушка поразила сеть результатом в тренажере Aimlabs
Илон Маск выбрал имя дочери благодаря Elden Ring?
7 января в соцсети X появилось сообщение от аккаунта Tesla Owners Silicon Valley, где можно было увидеть фото Илона Маска с его младшими детьми-двойняшками.
Генеральный директор SpaceX посетил в комментарии и рассказал об именах своих детей и чем они были вдохновлены.
Как отметил миллиардер, его сына зовут Страйдер Сехар (Strider Sekhar). Первая часть имени позаимствована из псевдонима Арагорна в фильме "Властелин колец", а вторая отдает дань уважения Субрахманьяну Чандрасехару – физику-теоретику, который исследовал звездную эволюцию и черные дыры.
Однако, еще больше поразило широкую общественность имя младшей дочери Маска. Ее зовут Комета Азура (Comet Azure) и назвали ее так в честь самого мощного заклинания из видеоигры Elden Ring.
Это заклинание запускает массивную магическую комету, способную наносить разрушительный ущерб с чрезвычайного расстояния и очевидно является любимым в арсенале Илона Маска.
Илон Маск ярый геймер?
Конечно и до этого было известно, что миллиардер ярый поклонник виртуальных развлечений, чего он никогда и не скрывал.
Среди любимых видеоигр Маска: Deus Ex, Half-Life 2, Bioshock, Mass Effect 2, Fallout 3 и New Vegas и Elden Ring.
Он даже основал собственную студию под эгидой xAI, которая должна к концу 2026 года выпустить игру полностью сгенерированную ИИ.