Илон Маск назвал самого младшего ребенка в честь мощного заклинания из видеоигры

Миллиардер Илон Маск рассказал о том как выбрал имя для своей дочери. К большому удивлению, вдохновением послужило одно из самых мощных заклинаний в известной игре.

Одна из 14 детей миллиардера получила свое имя благодаря отцовскому увлечению видеоиграми, сообщает 24 Канал со ссылкой на Dexerto.

Илон Маск выбрал имя дочери благодаря Elden Ring?

7 января в соцсети X появилось сообщение от аккаунта Tesla Owners Silicon Valley, где можно было увидеть фото Илона Маска с его младшими детьми-двойняшками.

Генеральный директор SpaceX посетил в комментарии и рассказал об именах своих детей и чем они были вдохновлены.

Как отметил миллиардер, его сына зовут Страйдер Сехар (Strider Sekhar). Первая часть имени позаимствована из псевдонима Арагорна в фильме "Властелин колец", а вторая отдает дань уважения Субрахманьяну Чандрасехару – физику-теоретику, который исследовал звездную эволюцию и черные дыры.

Однако, еще больше поразило широкую общественность имя младшей дочери Маска. Ее зовут Комета Азура (Comet Azure) и назвали ее так в честь самого мощного заклинания из видеоигры Elden Ring.

Это заклинание запускает массивную магическую комету, способную наносить разрушительный ущерб с чрезвычайного расстояния и очевидно является любимым в арсенале Илона Маска.

Илон Маск ярый геймер?