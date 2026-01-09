Никогда не поздно учиться новому, что лишний раз доказала бабушка киберспортсмена, превзойдя по меньшей мере 20 000 младших людей в стрельбе, сообщает 24 Канал со ссылкой на Kotaku.

Бабушка киберспортсмена в свои 95 лет стреляет лучше, чем многие геймеры?

Киберспортсмен из Splitgate 2 ZachsMaxed поделился в соцсети X невероятным видео, в котором его 95-летняя бабушка Энн Кроли села за компьютер, чтобы испытать свои силы в Aimlabs.

Aimlabs – это тренажер в стиле игры, предназначен для тренировки игроков в шутеры от первого лица. В частности режим Spidershot делает акцент на скорости реакции.

Почему прицел Энн такой большой? Все потому, что бабуля по сути почти незрячая.

Как рассказал внук женщины, она страдает макулярной дегенерацией, что подавляет ее центральное зрение. То есть пенсионерка видит объекты только периферийным зрением.

Несмотря на это, согласно позиции в таблице лидеров и результату, который можно увидеть ближе к концу видео, Кроли не только улучшила свой предыдущий результат на 27 процентов, но и оказалась выше примерно 24 000 других пользователей Aimlabs.

Удивительная бабушка: смотрите видео

Она не только, вероятно, самый старший игрок, который когда-либо касался тренажера для прицеливания, но и опережает игроков, которые моложе половины ее возраста с таким же уровнем опыта,

– написал гордый внук в X.

Так что, если боитесь начать осваивать что-то новое в жизни – вспомните об Энн Кроли и вперед.