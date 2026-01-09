Ніколи не пізно вчитися новому, що зайвий раз довела бабця кіберспортсмена, перевершивши щонайменше 20 000 молодших людей у стрільбі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Kotaku.

Бабуся кіберспортсмена у свої 95 років стріляє краще, ніж чимало геймерів?

Кіберспортсмен з Splitgate 2 ZachsMaxed поділився у соцмережі X неймовірним відео, у якому його 95-річна бабуся Енн Кролі сіла за комп'ютер аби випробувати свої сили в Aimlabs.

Aimlabs – це тренажер у стилі гри, призначений для тренування гравців у шутери від першої особи. Зокрема режим Spidershot робить акцент на швидкості реакції.

Чому приціл Енн такий великий? Все тому, що бабця по суті майже незряча.

Як розповів онук жінки, вона страждає на макулярну дегенерацію, що пригнічує її центральний зір. Тобто пенсіонерка бачить об'єкти лише периферійним зором.

Попри це, згідно з позицією в таблиці лідерів та результатом, який можна побачити ближче до кінця відео, Кролі не лише покращила свій попередній результат на 27 відсотків, а й опинилася вище за приблизно 24 000 інших користувачів Aimlabs.

Дивовижна бабуся: дивіться відео

Вона не тільки, ймовірно, найстарший гравець, який коли-небудь торкався тренажера для прицілювання, але й випереджає гравців, які молодші за половину її віку з таким самим рівнем досвіду,

– написав гордий онук в X.

Отож, якщо боїтеся почати опановувати щось нове в житті – згадайте про Енн Кролі й вперед.