Ілон Маск назвав наймолодшу дитину на честь потужного закляття з відеогри
- Ілон Маск назвав свою наймолодшу дочку Комета Азура на честь потужного заклинання з відеогри Elden Ring.
- Його сина звуть Страйдер Сехар, ім'я якого натхнене псевдонімом Арагорна з "Володаря перснів" та фізиком Субрахманьяном Чандрасехаром.
Мільярдер Ілон Маск розповів про те як обрав ім'я для своєї дочки. На превеликий подив, натхненням слугувало одне з найпотужніших заклять у відомій грі.
Одна з 14 дітей мільярдера отримала своє ім'я завдяки батьковому захопленню відеоіграми, повідомляє 24 Канал з посиланням на Dexerto.
Ілон Маск обрав ім'я доньці завдяки Elden Ring?
7 січня у соцмережі X з'явився допис від акаунту Tesla Owners Silicon Valley, де можна було побачити фото Ілона Маска з його наймолодшими дітьми-двійнятами.
Генеральний директор SpaceX завітав у коментарі та розповів про імена своїх дітей і чим вони були натхнені.
Як зазначив мільярдер, його сина звуть Страйдер Сехар (Strider Sekhar). Перша частина імені запозичена з псевдоніма Арагорна у фільмі "Володар перснів", а друга віддає шану Субрахманьяну Чандрасехару – фізику-теоретику, який досліджував зоряну еволюцію та чорні діри.
Одначе, ще більше вразило широкий загал ім'я наймолодшої доньки Маска. Її звуть Комета Азура (Comet Azure) і назвали її так на честь найпотужнішого заклинання з відеогри Elden Ring.
Це заклинання запускає масивну магічну комету, здатну завдавати руйнівної шкоди з надзвичайної відстані й вочевидь є улюбленим в арсеналі Ілона Маска.
Ілон Маск затятий геймер?
Звісно й до цього було відомо, що мільярдер затятий шанувальник віртуальних розваг, чого він ніколи й не приховував.
Серед улюблених відеоігор Маска: Deus Ex, Half-Life 2, Bioshock, Mass Effect 2, Fallout 3 та New Vegas і Elden Ring.
Він навіть заснував власну студію під егідою xAI, яка має до кінця 2026 року випустити гру повністю згенеровану ШІ.