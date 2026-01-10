Ілон Маск назвав наймолодшу дитину на честь потужного закляття з відеогри

Мільярдер Ілон Маск розповів про те як обрав ім'я для своєї дочки. На превеликий подив, натхненням слугувало одне з найпотужніших заклять у відомій грі.

Одна з 14 дітей мільярдера отримала своє ім'я завдяки батьковому захопленню відеоіграми, повідомляє 24 Канал з посиланням на Dexerto.

Ілон Маск обрав ім'я доньці завдяки Elden Ring?

7 січня у соцмережі X з'явився допис від акаунту Tesla Owners Silicon Valley, де можна було побачити фото Ілона Маска з його наймолодшими дітьми-двійнятами.

Генеральний директор SpaceX завітав у коментарі та розповів про імена своїх дітей і чим вони були натхнені.

Як зазначив мільярдер, його сина звуть Страйдер Сехар (Strider Sekhar). Перша частина імені запозичена з псевдоніма Арагорна у фільмі "Володар перснів", а друга віддає шану Субрахманьяну Чандрасехару – фізику-теоретику, який досліджував зоряну еволюцію та чорні діри.

Одначе, ще більше вразило широкий загал ім'я наймолодшої доньки Маска. Її звуть Комета Азура (Comet Azure) і назвали її так на честь найпотужнішого заклинання з відеогри Elden Ring.

Це заклинання запускає масивну магічну комету, здатну завдавати руйнівної шкоди з надзвичайної відстані й вочевидь є улюбленим в арсеналі Ілона Маска.

Ілон Маск затятий геймер?