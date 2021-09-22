Масштабное обновление CS: GO – операция Riptide, изменение Dust 2, ослабленное оружие и другое

Valve выпустила новую операцию для соревновательного шутера CS: GO под названием Riptide, а в придачу к ней игра получила довольно много серьезных изменений, что безусловно существенно повлияют на геймплей. Подробнее в материале.

Компания Valve достаточно неожиданно выпустила масштабное обновление для одного из своих главных детищ и одной из самых популярных киберспортивных дисциплин – CS: GO. Кроме незначительных изменений, оно влечет за собой довольно существенную переработку баланса некоторых соревновательных карт.

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Итак, в игре появилась новая операция под названием Riptide (Хищные воды) со стоимостью пропуска в 410 гривен. Традиционно с ней стали доступны новые скины оперативников и оружия, а также наклейки и нашивки. Следует отдельно выделить возвращение легендарного внешнего вида модели террориста под названием Guerilla из предыдущих версий Counter Strike.

Старый и новый скин Guerilla / коллаж games24

Кроме этого, игра претерпела серьезные изменения, которые коснутся каждого игрока, независимо от того приобретет тот пропуск на новую операцию. Есть среди них и касающиеся оружия.

Таким образом Desert Eagle получил уменьшения урона при попадании в тело, а винтовке M4A1-S этот показатель наоборот увеличили. Пистолеты Dual Elites подешевели и теперь стоят всего лишь $ 300. Новой механикой могут похвастаться гранаты, ведь теперь их можно будет передавать другим игрокам так же как и остальное оружие.

Точка B на карте Ancient / изображение esports.com

Важнейшими для киберспортивной составляющей игры станут изменения, произошедшие на соревновательных картах Ancient и Dust 2. На первой из них разработчики увеличили зону закладки бомбы на обеих точках, что должно помочь стороне атаки выигрывать больше сложных ситуаций. Также исправили прострелы некоторых фанерных поверхностей и провели общую оптимизацию карты, которая до этого существенно уменьшала FPS игроков.

Без сомнения, шоком для геймеров, стало изменение "мида" на легендарной карте Dust 2, который теперь выглядит следующим образом:



Именно этот аспект обновления стал самым обсуждаемым в сети, ведь это место подарило поклонникам CS массу памятных эпизодов, однако некоторые игроки все же остались им довольны. По их словам старая позиция давала слишком много преимуществ стороне террористов. Пойдут ли эти изменения игре на пользу покажет только время, а пока советуем испытать их самостоятельно.