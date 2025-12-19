Фанаты ждут League of Legends 2: разработчики рассказали, стоит ли ждать продолжения

Компания Riot Games ответила на недавние слухи о разработке League of Legends 2, которые распространились из-за публикации Bloomberg. Разработчики заявили, что дошло готовят кое-что интересное, но будет ли это полноценное продолжение популярной игры?

Какое будущее ждет League of Legends?

Riot Games официально заявила о своих планах по масштабному обновлению, но это не будет полноценное продолжение, которое будет существовать отдельно от текущей части. На самом деле ожидается самый большой апдейт за почти двадцатилетнюю историю игры, пишет 24 Канал со ссылкой на Esports Insider.

Слухи о полноценном продолжении появились из-за публикации Bloomberg, в которой фигурировало название "League Next". Многие восприняли это как свидетельство разработки второй части. Однако нас ждет просто большое обновление, которое изменит текущую игру.

Какие изменения готовят?

Ключевым изменением станет полная интеграция игрового клиента с основной игрой. Сейчас они работают на разных движках, что создает многочисленные технические проблемы.

Новый подход позволит устранить многолетние ошибки, ускорить работу клиента и облегчить внедрение новых функций. Например, недавно добавленное управление клавишами WASD станет проще в реализации.

Визуальная составляющая также претерпит значительные изменения. Разработчики планируют обновить дизайн Summoner's Rift, переделать интерфейс пользователя и освежить внешний вид чемпионов.

Эти изменения направлены на привлечение новых игроков, ведь графика League of Legends заметно устарела по сравнению с современными конкурентами (если не брать во внимание количество полигонов в Morphling с Dota 2).

Компания особо отмечает, что это не будет отдельной игрой вроде League of Legends 2, но масштаб изменений, которые собирается внедрить, сравнивает с обновлениями Counter-Strike 2 от Valve или Overwatch 2 от Blizzard. Поэтому название "League of Legends 2" все же может случайно закрепиться в игровом сообществе, несмотря на официальную позицию разработчиков.

Официальное объявление от разработчиков: смотрите видео на английском

Более глубокие причины изменений

По данным Bloomberg, одна из причин такой модернизации – финансовые показатели. Количество активных игроков League of Legends снижается в последние годы, а тактический шутер VALORANT, другой проект Riot Games, теперь генерирует больше прибыли.

Это может быть связано с особенностями монетизации: в VALORANT один скин оружия подходит для всех персонажей, тогда как в LoL скин создается для конкретного чемпиона, которых в списке немало.

Нас ждут задержки?

Riot Games уже провела внутреннюю реорганизацию команды разработчиков. Большинство ресурсов направят на создание League Next, что может привести к замедлению выпуска крупных обновлений контента в течение 2026 года.

Представитель компании отказался комментировать конкретные планы с датами, однако официальное видео подтвердило серьезность намерений.

Когда мы услышим больше?

Более подробную информацию обещают раскрыть между турнирами MSI и Worlds, отмечает BLIX.GG. Это означает, что игроки смогут узнать больше о предстоящих изменениях в следующем году, хотя само обновление появится аж в 2027-м – почти через два десятилетия после запуска оригинальной игры.

Напомним, на 6026 год компания также припасла немало изменений. Мы подробно о них писали в отдельном материале.