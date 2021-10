Все поклонники видеоигр любят распродажи со скидками и раздачи бесплатных игр. Во время таких тематических событий можно приобрести желанную игру по сниженной цене или просто пополнить свою коллекцию очередным интересным проектом. Мы на Games24 собрали для вас лучшие подобные предложения за последнюю неделю из официальных магазинов. Также можно ознакомиться с похожей подборкой за прошлую неделю, потому что некоторые акции до сих пор актуальны.

Подборка за прошлую неделю Распродажи в Steam, Microsoft Store и PS Store: лучшие предложения за последнюю неделю

Steam

В фирменном магазине Valve на этой неделе стартовало сразу несколько интересных распродаж. До 18 октября в этом сервисе по сниженной цене можно приобрести: игры из серий Assassin's Creed и Halo, проекты, созданные по мотивам комиксов DC, а также видеоигры, портированием которых занималась компания Aspyr Media. Только 27 октября завершится распродажа видеоигр из серий Fallout и Borderlands, а до 2 ноября в этом магазине со скидкой можно приобрести проекты от Electronic Arts и некоторые игры студии Tripwire Interactive.

Также Steam обновил и страницу с еженедельной распродажей, а потому новые предложения можно поискать и там. Из интересного еще стоит отметить, что до 18 октября все пользователи этого сервиса могут бесплатно сыграть в Borderlands 3 и Halo: The Master Chief Collection.

Со скидкой можно приобрести такие видеоигры:

Assassin's Creed Origins – 183 гривны (-80%)

Halo: The Master Chief Collection – 239 гривен (-50%)

LEGO Batman 3: Beyond Gotham – 64 гривны (-85%)

Batman: Arkham Knight – 55 гривен (-80%)

Injustice 2 – 249 гривен (-80%)

Sid Meier's Civilization VI – 78 гривен (-85%)

Mafia III: Definitive Edition – 181 гривна (-67%)

BioShock Infinite – 97 гривен (-75%)

Fallout 4 – 87 гривен (-75%)

Borderlands 3 – 280 гривен (-67%)

Unravel Two – 174 гривны (-75%)

It Takes Two – 899 гривен (-25%)

Killing Floor 2 – 94 гривны (-75%)

Disco Elysium: Final Cut – 263 гривны (-45%)

This Is the Police 2 – 57 гривен (-75%)

Unravel Two / Фото из магазина Steam

PlayStation Store

В магазине PS Store на этой неделе стартовало сразу две тематические распродажи: первая называется "Больше впечатлений", а вторая – "Жаркие предложения". В целом со скидками здесь можно приобрести почти 500 различных видеоигр, а завершатся эти акции только 28 октября.

Вот лишь некоторые выгодные предложения:

Call of Duty: Black Ops Cold War – 999 гривен (-50%)

Mass Effect Legendary Edition – 1407 гривен (-36%)

Red Dead Redemption 2 – 696 гривен (-59%)

The Witcher 3: Wild Hunt Game of the Year Edition – 269 гривен (-80%)

Mafia: Definitive Edition – 719 гривен (-40%)

Need for Speed Heat – 549 гривен (-75%)

Days Gone – 599 гривен (-50%)

Uncharted 4: A Thief's End – 324 гривны (-50%)

God of War – 479 гривен (-40%)

South Park: The Stick of Truth – 179 гривен (-70%)

Uncharted 4: A Thief's End / Фото из магазина PS Store

Microsoft Store

В фирменном сервисе Microsoft на этой неделе началось сразу две небольшие распродажи. Первая посвящена играм серии Fallout (до 27 октября), а вот вторая – ретро (до 18 октября). В целом в этом магазине сейчас можно приобрести со скидками почти 100 игр. Также стоит отметить, что до 18 октября все пользователи этого сервиса могут бесплатно сыграть в Halo: The Master Chief Collection, Borderlands 3 и DiRT 5.

По сниженной цене для консолей Xbox можно приобрести такие игры:

Fallout 4: Game of the Year Edition – 10 долларов (-75%)

Fallout 76: Steel Dawn Deluxe Edition – 24 доллара (-60%)

Cuphead – 15 долларов (-25%)

Baldur's Gate and Baldur's Gate II: Enhanced Editions – 20 долларов (-60%)

The Escapists 2 – 5 долларов (-75%)

PixARK – 10 долларов (-75%)

Streets of Rage 4 – 15 долларов (-40%)

Cuphead / Фото из магазина Microsoft Store

Epic Games Store

В магазине Epic Games Store продолжаются традиционные раздачи видеоигр. На этой неделе все пользователи сервиса могут бесплатно получить видеоигру Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse и дополнение Epic для Paladins. А вот в следующий раз можно будет забрать игру Among the Sleep: Enhanced Edition.

Трейлер видеоигры Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse: видео