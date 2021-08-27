Масштабы впечатляют: в сети появился новый трейлер игры LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Студия Traveller's Tales поделилась новой информацией о LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. На этот раз разработчики показали новый трейлер, а также назвали приблизительную дату выхода своей видеоигры.

Студия Traveller's Tales официально представила видеоигру LEGO Star Wars: The Skywalker Saga еще в июне 2019 года. Правда, уже прошло более двух лет, а на полках различных магазинов этот проект пока так и не появился.

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Сразу стоит отметить, что этого не произойдет даже в нынешнем году, поскольку разработчики в очередной раз перенесли дату релиза. Вообще игра должна была выйти еще в конце прошлого года, но согласно последним данным, это событие должно произойти только весной 2022 года (точной даты еще нет). Дело в том, что эта видеоигра должна стать самым масштабным проектом в истории серии LEGO, а также известно, что она создается на новом игровом движке. То есть работы в ее авторов действительно немало, а их игру вряд ли можно назвать простым ремастером.

Разработчики отмечают, что в видеоигре будет более 300 игровых персонажей, почти 30 известных локаций и 45 уникальных уровней. В целом LEGO Star Wars: The Skywalker Saga будет полностью повторять сюжет основных девяти фильмов. Интересно, что эпизоды можно будет проходить в любом порядке. В новом трейлере можно увидеть различные знаковые локации и немало известных персонажей. А также в этот раз разработчики показали карту, которая появится в видеоигре. Стоит отметить, что она действительно огромная, а в целом геймеры смогут свободно исследовать немало уникальных планет.

Карта в видеоигре LEGO Star Wars: The Skywalker Saga / Скриншот

Игра LEGO Star Wars: The Skywalker Saga выйдет на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. А также стоит добавить, что цену разработчики пока не называли.

Новый трейлер видеоигры LEGO Star Wars: The Skywalker Saga: видео