Способность из Red Dead Redemption 2 появится в GTA 6 и облегчит побег от полиции

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Речь идет о специальной способности, которая помогает игрокам ориентироваться в пространстве и вовремя замечать опасность. Об этом в интервью для IGN рассказал соруководитель студии Rockstar North Роб Нельсон.

Как работает механика Focus в GTA 6

В новой части криминальной экшен-франшизы эта функция получила название Focus.

Она работает по аналогии с системой Eagle Eye из ковбойского вестерна Red Dead Redemption 2, однако адаптирована под масштабные и шумные улицы Вайс-Сити.

При активации Focus важные объекты или враги на экране начинают подсвечиваться. Это позволяет игрокам мгновенно выявлять полицейских в толпе, планировать пути отхода и избегать нежелательного преследования еще до того, как ситуация выйдет из-под контроля.

Игроки получат инструмент, который выделяет правоохранителей и подсказывает, где лучше подождать или куда бежать– заявил Роб Нельсон.

Кроме того, система также предоставляет возможность замедления времени во время перестрелок. Эта функция помогает точнее прицеливаться в жарких стычках и напоминает другую известную механику Dead Eye из той же RDR 2.

По мнению создателей GTA 6, такие механики сделают геймплей более гибким. Игроки смогут самостоятельно выбирать стиль прохождения – от агрессивных лобовых столкновений до осторожного и спланированного побега.

Напомним, что релиз игры состоится уже 19 ноября для PS5 и Xbox Series X|S. А пока рекламная кампания проекта набирает обороты и превращает Майами в Вайс-Сити.