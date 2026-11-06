Здібність із Red Dead Redemption 2 з'явиться в GTA 6 і полегшить втечу від поліції

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Ідеться про спеціальну здібність, яка допомагає гравцям орієнтуватися у просторі та вчасно помічати небезпеку. Про неї в інтерв'ю для IGN розповів співкерівник студії Rockstar North Роб Нельсон.

Як працює механіка Focus у GTA 6

У новій частині кримінальної екшен-франшизи ця функція отримала назву Focus.

Вона працює за аналогією з системою Eagle Eye з ковбойського вестерну Red Dead Redemption 2, однак підлаштована під масштабні та гамірні вулиці Вайс-Сіті.

Під час активації Focus важливі об'єкти або вороги на екрані починають підсвічуватися. Це дозволяє гравцям миттєво ідентифікувати поліцейських у натовпі, планувати шляхи відходу та уникати небажаного переслідування ще до того, як ситуація вийде з-під контролю.

Гравці отримають інструмент, який підсвічує правоохоронців та підказує, де краще зачекати або куди бігти– заявив Роб Нельсон.

Окрім того, система також дає здатність уповільнення часу під час перестрілок. Ця фіча допомагає точніше прицілюватися у гарячих сутичках і нагадує іншу відому механіку Dead Eye з того ж RDR 2.

На думку творців GTA 6, такі механіки зроблять геймплей гнучкішим. Гравці зможуть самостійно обирати стиль проходження – від агресивних лобових зіткнень до обережної та спланованої втечі.

Нагадаємо, що реліз гри відбудеться вже 19 листопада для PS5 та Xbox Series X|S. Тим часом рекламна кампанія проєкту набирає обертів та перетворює Маямі на Вайс-Сіті.