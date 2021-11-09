Мексиканцы в восторге: блогер показал, как выглядят локации с Forza Horizon 5 в реальности

Известный блогер решил сравнить реальную Мексику и ее виртуальный аналог из видеоигры Forza Horizon 5. Оказывается, что разработчики из Playground Games подробно воссоздали немало известных локаций.

Официальный релиз видеоигры Forza Horizon 5 состоялся всего несколько часов назад, правда, уже можно утверждать, что он прошел очень удачно. Дело в том, что этот проект получил высокие оценки от критиков, а самое главное, что в видеоигру уже успело сыграть почти миллион геймеров. Хотя до релиза это могли сделать только владельцы самого дорогого издания или подписчики Xbox Game Pass, которые приобрели апгрейд до Premium Edition.

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То есть поклонников этого жанра очень заинтересовала новая часть из серии Forza Horizon. Наверное, понравилась она и автору ютуб-канала ElAnalistaDeBits, который решил взяться за интересную работу. Блогер захотел сравнить реальную Мексику с ее виртуальной версией, которая представлена в Forza Horizon 5. Оказывается, что разработчики изрядно поработали, а в пятой части можно найти немало реальных локаций. Стоит отметить, что речь идет не только о памятниках архитектуры, но и о различных природных объектах (горы или побережье).

Можно увидеть, что разработчики пытались подробно воссоздать не только достопримечательности, но и территорию возле них. Например, возле некоторых построек можно заметить похожие деревья или даже торговые палатки. Авторы добавили в пятую часть даже те локации, которые вряд ли можно посетить, сидя в автомобиле. Из интересного еще стоит отметить древние храмы, которые разработчики из Playground Games очень подробно воссоздали.

Стоит отметить, что запись ElAnalistaDeBits уже собрала более 250 тысяч просмотров, а также невероятное количество положительных отзывов от мексиканцев. А один из пользователей платформы Reddit написал, что разработчики подробно воссоздали даже его небольшой городок, о котором знают только местные жители. Он пошутил, что информация об этом городе появлялась в СМИ только однажды, когда речь шла о незаконной рыбалке в этом регионе.

Как выглядят локации с Forza Horizon 5 в реальности: видео

, что релиз Forza Horizon 5 состоялся на PC (Steam и Microsoft Store), Xbox Series, Xbox One, а также она сразу же доступна всем подписчикам сервиса Xbox Game Pass. Всего существует три издания видеоигры: Standard (60 долларов), Deluxe (80 долларов) и Premium (100 долларов).