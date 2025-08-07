Польская студия Reikon Games, известная по игре Ruiner, назвала новую дату выхода своего научно-фантастического шутера Metal Eden. Игра выйдет 2 сентября. В честь этого разработчики представили сюжетный трейлер, раскрывающий предысторию главной героини и детали мира, где геймерам придется бороться за оцифрованные человеческие души.

Релиз игры Metal Eden, который изначально планировался на 6 мая, перенесли. Теперь издательство Deep Silver и студия Reikon Games сообщили, что проект выйдет 2 сентября 2025 года для ПК, о чем отмечается в Steam. Также игра появится на PlayStation 5 и Xbox Series X|S, информирует 24 Канал.

Смотрите также Вдохновленный фильмами ужасов 80-х: анонсирован хоррор Ire A Prologue

Вместе с анонсом даты выхода разработчики показали новый сюжетный трейлер.

Трейлер Metal Eden – смотрите видео:

Авторы называют это видео первым взглядом на "эмоциональное ядро" игры. В ролике показан мир на грани, где воспоминания становятся оружием, а вещи не являются такими, какими кажутся, на первый взгляд.

О чем будет Metal Eden?

События Metal Eden разворачиваются в далеком будущем, в огромном орбитальном городе Мьобиус. Его кибернетические обитатели ведут войну за "ядра" – оцифрованные остатки человеческих душ.

Игрокам предстоит взять на себя роль боевого андроида, по имени Аска. В случае "смерти" ее сознание переносится в аналогичное новое тело. Главная цель – бросить вызов инженерам, управляющим городом, и раскрыть тайны проекта "Эдем".

Разработчики обещают динамичные бои, широкий арсенал и систему прокачки навыков. Одной из особенностей станет способность героини сворачиваться в шар для тарана врагов. Для всех платформ уже доступна демоверсия игры.

А тем временем другая польская студия – Techland – продемонстрировала новый трейлер Dying Light: The Beast, заявив, что это будет самая жестокая игра серии. Команда увеличила зрелищных добиваний, используя фотограмметрию для реалистичного изображения.