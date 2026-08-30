Никаких компромиссов – Metro 2039 вернет ключевую механику и изменит подход к морали

Серия Metro возвращается к своим истокам – под руины Москвы, поэтому на этот раз игроков ждут кардинальные изменения по сравнению с предыдущей частью.

Создатели Metro 2039 решили полностью отказаться от привычной "серой" морали, а также вернуть любимые механики, которые мы утратили в предыдущей части серии, сообщает gamesradar+.

Возвращение в подземный ад

После того как в предыдущей игре Артем и оставшиеся спартанцы покинули привычные туннели, чтобы путешествовать по железной дороге, новая часть снова погрузит нас в мрачную атмосферу метрополитена.

Главным героем станет персонаж по имени Чужак – изгнанник, возвращающийся в некогда знакомый мир. Однако подземное пространство теперь контролирует единая жестокая фракция – фашистский Новорейх.

Однако на этот раз разработчики кардинально изменили подход к восприятию вселенной. Если раньше сюжет предлагал игрокам неоднозначные выборы, то в Metro 2039 грань между добром и злом станет четкой, а господство фашистского режима не оставит места для сомнений.

В наших предыдущих играх была некая моральная серость, но в Metro 2039 мы хотели убедиться, что мораль будет абсолютно четкой. Здесь нет ни надежды, ни будущего – кроме того, которое обещает принести фюрер,

– прокомментировал исполнительный продюсер студии 4A Games.

Важно, что, несмотря на исчезновение серых оттенков в сюжете, скрытая система кармы никуда не делась. Игроки по-прежнему будут нести последствия за свои поступки, хотя разработчики изменили правила ее работы и пока их не раскрыли.

Трейлер Metro 2039: смотрите видео

Привычная локация – привычная валюта

Еще одной важной новостью стало возвращение патронов в качестве основной валюты для торговли под землей.

В предыдущей игре создатели отказались от этой фишки из-за путешествий героев за пределы метро, где такие деньги не имели смысла. Теперь экономическая система возвращается в полном объеме, заставляя игроков снова выбирать между богатством и огневой мощью.

Это валюта Метро, поэтому мы просто не могли вернуться туда без нее,

– добавил Джон Блох.

Вместе с тем никуда не денется крафт, который разработчики представили в предыдущей части.

Игроки по-прежнему смогут создавать аптечки и фильтры для противогазов прямо из рюкзака во время исследования игрового мира.

Кроме того, на специальных станках можно будет создавать более мощное оружие и снаряжение. Также разработчики добавили чертежи для создания более масштабных апгрейдов.

Выход Metro 2039 запланирован на февраль 2027 года для PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК.