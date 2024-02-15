Посетите Арракис с новым бесплатным дополнением для Microsoft Flight Simulator на тему "Дюны"

Microsoft объявила о новом партнерстве с голливудскими студиями, в рамках которого выпустили бесплатное дополнение для Flight Simulator на тему "Дюны". Вторая часть фильма должна выйти уже в этом году.

Детали обновления

Обновление должно было появиться ещё в ноябре 2023 года, но задержалось. Теперь оно доступно для всех. Компания опубликовала презентационный трейлер, в котором можно увидеть планету Арракис и королевский орнитоптер.

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Крылатый летательный аппарат из вселенной "Дюны" прибывает в симулятор с тремя учебными пособиями, позволяющими игрокам овладеть маневрами взлета, посадки и свободного падения. Это будет очень полезно, учитывая, что бесплатное расширение также включает шесть новых видов деятельности в Арракисе. Например, различные испытания, спасательную миссию, песчаную бурю и прочее.

Royal Atreides Ornithopter – это особый сверхмощный вариант вертолета, известный своим молниеносным ускорением, молниеносной скоростью и точной маневренностью, когда им управляют пилоты, которые имеют опыт в его эксплуатации - и которые имеют силу духа, чтобы выжить в суровых экстремальных условиях Дюны,

– пишут разработчики.

Трейлер дополнения Dune Expansion: видео

Microsoft Flight Simulator – Dune Expansion теперь доступен для Windows и Xbox серии X/S бесплатно. Подписчики Xbox Game Pass и PC Game Pass также могут получить доступ к новому контенту без дополнительной платы.

Microsoft также дает возможность фанатам "Дюны" выиграть кастомную Xbox Series S, которая монтируется в специальную подставку в виде орнитоптера, а также контроллер Xbox Controller в тематическом дизайне. Контроллер и его подставка могут плавать в воздухе благодаря специальной магнитной основе.



Xbox Series S, которую можно выиграть / Фото Microsoft



Xbox Controller, который можно выиграть / Фото Microsoft

Чтобы принять участие в розыгрыше, компания предлагает подписаться на страницу Xbox в соцсети X и сделав ретвит официального твита лотереи до 25 марта 2024 года. На момент написания материала, публикация собрала более 14 тысяч ретвитов, поэтому шансы, мягко говоря, небольшие.