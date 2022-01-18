Землетрясение в индустрии игр: Microsoft приобрела Activision Blizzard за 68 миллиардов долларов

Компания Microsoft официально подтвердила покупку Activision Blizzard. Точная сумма сделки пока неизвестна, но в сети чаще всего появляется информация о 68 миллиардах долларов.

Несколько часов назад в сети появилась очень неожиданная информация. Вроде бы Microsoft приобрела компанию Activision Blizzard, которая за последний год стала фигурантом большого количества скандалов. Интересно, что в статусе слухов такая информация была недолго, а все потому, что почти сразу появилось официальное подтверждение.

Стоит начать с того, что точная сумма этого соглашения пока неизвестна, но авторитетные источники утверждают, что Microsoft заплатила 68,7 миллиарда долларов. Отметим, что это рекордная сумма для индустрии видеоигр. Ранее самым дорогим считалось соглашение между Take-Two и Zynga, которое оценили в 12,7 миллиарда долларов.

Уже известно, что Microsoft и Activision Blizzard до закрытия сделки будут работать в обычном режиме, то есть независимо друг от друга. Точной информации нет пока и по этому вопросу, но Бобби Котик в одной из "слитых" переписок отметил, что это должно произойти до июля 2023 года.

А вот после закрытия этого соглашения, последний станет подчиненным Фила Спенсера и будет отчитываться непосредственно перед ним. Также генеральный директор игрового подразделения Microsoft получит в свое распоряжение Activision Publishing, Blizzard Entertainment, Beenox, Demonware, Digital Legends, High Moon Studios, Infinity Ward, King, Major League Gaming, Radical Entertainment, Raven Software, Sledgehammer Games, Toys for Bob и другие команды Activision Blizzard.

Понятно, что и вся интеллектуальная собственность последней перейдет под контроль Microsoft. Уже известно, что в будущем видеоигры Activision Blizzard пополнят коллекцию Xbox Game Pass и PC Game Pass. Стоит отметить, что в сообщении Microsoft идет речь не только о старых проектах, но и о разных новинках. Правда, произойдет это только после закрытия этого соглашения, поэтому геймерам нужно будет еще подождать.

Напоследок отметим, что теперь интеллектуальной собственностью Microsoft будут считаться следующие проекты: Call of Duty, Warcraft, Candy Crush, Tony Hawk, Diablo, Overwatch, Spyro, Hearthstone, Guitar Hero, Crash Bandicoot, StarCraft, а также другие известные серии и видеоигры.